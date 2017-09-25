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Дворкович: новый президент РАН должен быть готов работать в команде

Наука
25 сентября, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Вице-премьер Аркадий Дворкович подчеркнул, что не хочет влиять на выбор членов РАН

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый президент Российской академии наук (РАН) должен быть готов работать в команде. Об этом в понедельник на Общем собрании РАН заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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"Любой из выбранных кандидатов, помимо любви к науке... [должен обладать] еще одним качеством, это моя точка зрения, кто-то может с ней не согласиться, это способность и готовность к командной игре, к командной работе, готовность быть в команде и внутри Российской академии наук, и в более широкой, большей по масштабам команде. Команде, которая состоит из людей, которые в той или иной степени имеющих отношение к науке, ибо это люди, которые непосредственно занимаются наукой, либо те, кто участвуют в партнерстве, в консорциумах, используют результаты научной деятельности", - сказал Дворкович.

Вице-премьер подчеркнул, что не хочет влиять на выбор членов РАН.

"К сожалению, то, в чем я должен признаться - ни мне, ни вам, ни всем нам вместе не удалось обеспечить командность в реализации научных задач, научных вызовов, стоящих перед нашей страной", - отметил Дворкович.

Общее собрание Российской академии наук открылось в понедельник. На пост президента РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.

Выборы президента РАН должны были состояться в конце марта 2017 года, однако в первый день собрания все три кандидата - Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию, биофизик Александр Макаров и специалист в области лазерной физики Владислав Панченко - сняли свои кандидатуры. В итоге выборы перенесли на полгода, а исполняющим обязанности главы РАН стал вице-президент академии Валерий Козлов.

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Темы
Выборы президента РАН Ситуация вокруг выборов главы РАН
Персоны
Каблов, Евгений Николаевич Козлов, Валерий Васильевич Фортов, Владимир Евгеньевич Макаров, Александр Иванович Сергеев, Александр Михайлович Панченко, Владислав Яковлевич Красников, Геннадий Яковлевич Нигматулин, Роберт Искандрович Дворкович, Аркадий Владимирович
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