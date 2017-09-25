Дворкович: новый президент РАН должен быть готов работать в команде

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый президент Российской академии наук (РАН) должен быть готов работать в команде. Об этом в понедельник на Общем собрании РАН заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Любой из выбранных кандидатов, помимо любви к науке... [должен обладать] еще одним качеством, это моя точка зрения, кто-то может с ней не согласиться, это способность и готовность к командной игре, к командной работе, готовность быть в команде и внутри Российской академии наук, и в более широкой, большей по масштабам команде. Команде, которая состоит из людей, которые в той или иной степени имеющих отношение к науке, ибо это люди, которые непосредственно занимаются наукой, либо те, кто участвуют в партнерстве, в консорциумах, используют результаты научной деятельности", - сказал Дворкович.

Вице-премьер подчеркнул, что не хочет влиять на выбор членов РАН.

"К сожалению, то, в чем я должен признаться - ни мне, ни вам, ни всем нам вместе не удалось обеспечить командность в реализации научных задач, научных вызовов, стоящих перед нашей страной", - отметил Дворкович.

Общее собрание Российской академии наук открылось в понедельник. На пост президента РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.

Выборы президента РАН должны были состояться в конце марта 2017 года, однако в первый день собрания все три кандидата - Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию, биофизик Александр Макаров и специалист в области лазерной физики Владислав Панченко - сняли свои кандидатуры. В итоге выборы перенесли на полгода, а исполняющим обязанности главы РАН стал вице-президент академии Валерий Козлов.