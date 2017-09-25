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Медведев: России нужна наука, способная предложить практические решения

Наука
25 сентября, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Премьер поздравил членов РАН с открытием заседания Общего собрания, которое, по его словам, во многом определит перспективы развития академии и российской науки на ближайшие годы

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. России необходима наука, которая сможет предложить практические и наиболее эффективные решения, а также обеспечить развитие экономической и социальной сфер жизни. Об этом в приветствии, которое на Общем собрании РАН зачитал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев.

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"Нам нужна наука, способная предложить практические и наиболее эффективные решения, наука, которая поможет сделать рывок в экономике и социальной сфере, обеспечить их наиболее устойчивое развитие, создать высокопроизводительные рабочие места, а значит, качественно изменить и улучшить жизни миллионов людей. Академия должна объединить усилия науки, высшей школы и бизнеса в реализации Стратегии научно-технологического развития страны, создании современной цифровой среды, модернизации образования, здравоохранения и других сфер общественной жизни", - говорится в поздравлении, которое членам РАН зачитал Дворкович.

В приветствии Медведев также поздравил членов РАН с открытием заседания Общего собрания и отметил, что оно будет одним из наиболее важных и ответственных, поскольку на нем будет избран президент РАН. Это собрание, говорится в приветствии, во многом определит перспективы развития академии и всей отечественной науки на ближайшие годы.

"Независимо от того, какое решение будет принято по итогам Общего собрания, рассчитываю, что научное сообщество консолидирует усилия, сконцентрируется на ключевых задачах и вызовах, которые стоят перед нашей страной", - говорится в приветственном послании.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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