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Ученые обсудят в Салехарде стратегии адаптации к изменению климата в Арктике

Наука
25 сентября, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Организованный правительством ЯНАО и Томским государственным университетом международный семинар пройдет с 30 октября по 5 ноября

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские ученые обсудят стратегии адаптации к глобальным климатическим изменениям в Арктике на семинаре, который пройдет в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в конце октября. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"В Салехарде состоится международный семинар "Сети" по изучению изменений окружающей среды Сибири SecNet "Сибирь в глобальном контексте. Зимняя погода и климатические экстремумы: взаимодействие в предсказании и адаптации". В рамках него планируется обсудить результаты междисциплинарных научных исследований, а также привлечь исследователей, органы власти и представителей коренных народов для обмена знаниями об экстремальных погодных явлениях, их воздействии на природу и общество и для разработки адаптационных стратегий", - отметили в пресс-службе.

В центре добавили, что мероприятие, которое организует Томский государственный университет совместно с правительством ЯНАО, пройдет с 30 октября по 5 ноября. "Приглашены принять участие в семинаре и участники "Арктического диалога" энергетического клуба бизнес-школы Сколково, на прошедшей встрече которого (директор Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук) Антон Синицкий рассказал о приоритетных направлениях исследований в ЯНАО", - пояснили в пресс-службе.

По словам Синицкого, среди основных трендов развития региональной науки в Арктике - экологический мониторинг, изучение проблемы оленеводства, сохранение этнокультурного наследия. "В 2017 году при поддержке департамента по науке и инновациям ЯНАО и Российского центра освоения Арктики состоялись экспедиции в районы округа, где проводились геоботаническая оценка оленьих пастбищ, социально- экономические исследования жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, геокриологический мониторинг, изучение состояния наземных экосистем и последствий изменения климата", - уточнили в пресс-службе.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Российский центр освоения Арктики образован в 2014 году. Это некоммерческая организация, созданная с целью координации научных исследований и синхронизации результатов научной деятельности, проводимых на территории российской Арктики.

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