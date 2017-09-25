Археологи обнаружили погребение "модницы" X-XII веков в Ивановской области

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Археологи во время раскопок в Ивановской области обнаружили погребение X-XII веков, где была похоронена женщина 20-29 лет, в могиле которой ученые нашли около 140 средневековых предметов, включая одежду и украшения. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

"При недавно завершившихся раскопках могильника Шекшово мы обнаружили погребение крайне "космополитичной" модницы - в ее могиле находились около 140 предметов. В их числе: византийские и арабские монеты, украшения финских и славянских типов. Все это позволяет проследить "дальние" связи обитателей Суздальской земли и еще раз показать, что тогдашняя Русь была включена в интенсивный культурный и торговый обмен", - говорит руководитель раскопок, директор Института археологии РАН Николай Макаров, слова которого приводятся в сообщении.

Могильник Шекшово находится на территории Ивановской области и входит в так называемое Суздальское Ополье - исторически и культурный регион в Ивановской и Владимирской областях, где археологические раскопки еще в середине XIX века вел граф Алексей Уваров. Могильник Шекшово насчитывал 244 кургана, а рядом находилось крупное поселение X-XII веков, отмечается в сообщении.

Работы на могильнике Шекшово ученые начали с 2011 года. Летом 2017 года с помощью электротомографии ученые обнаружили основания пяти курганов, два из них попали в зону раскопок общей площадью около 600 квадратных метров. Всего в этой зоне было найдено четыре погребения. Самые масштабные находки археологи сделали именно в погребении "модницы".

Ученые считают, что возраст похороненной там женщины - 20-29 лет. Убор "модницы" состоял из проволочных височных колец, ожерелья из стеклянных бус, бисера и монет, две из которых восточные, а одна - серебряная византийская. Кроме того, на погребенной были перстни и браслеты, а в ее костюме сочетаются украшения финских и славянских типов.

"Византийские серебряные монеты - редкая находка на древнерусских памятниках. В Суздальском Ополье ранее были найдены лишь четыре милиарисия, два обнаружил еще граф Уваров, еще две - находки последнего десятилетия из Шекшова и Тарбаева. Новая находка - еще одно свидетельство широких международных контактов и высокого благосостояния обитателей "большого поселения" в Шекшове", - говорит Макаров.