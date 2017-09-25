Козлов: выборы нового президента РАН, скорее всего, пройдут в два тура

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выборы президента Российской академии наук (РАН),

назначенные на вторник, скорее всего, пройдут в два тура.

Об этом в понедельник журналистам сообщил и. о. президента РАН Валерий Козлов.

"Думаю, в один тур нет", - сказал Козлов, отвечая на вопрос о том, пройдут ли выборы нового главы РАН в один тур или в два.

Козлов добавил, что все претенденты подготовили программы, в настоящий момент идут выступления кандидатов, в которых они рассказывают о своих планах.