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Козлов: выборы нового президента РАН, скорее всего, пройдут в два тура

Наука
25 сентября, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

И. о. президента академии сообщил, что все претенденты подготовили программы, и в настоящий момент идут выступления кандидатов

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выборы президента Российской академии наук (РАН),

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назначенные на вторник, скорее всего, пройдут в два тура.

Об этом в понедельник журналистам сообщил и. о. президента РАН Валерий Козлов.

"Думаю, в один тур нет", - сказал Козлов, отвечая на вопрос о том, пройдут ли выборы нового главы РАН в один тур или в два.

Козлов добавил, что все претенденты подготовили программы, в настоящий момент идут выступления кандидатов, в которых они рассказывают о своих планах.

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Темы
Выборы президента РАН Ситуация вокруг выборов главы РАН
Персоны
Козлов, Валерий Васильевич
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