Новосибирские студенты разработали новый алгоритм шифрования для работы с большими данными

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НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Студенты Новосибирского госуниверситета разработали и представили на международной конференции Big Data Conference универсальный алгоритм шифрования для обработки больших данных и "интернета вещей" (IoT), который сложно будет взломать даже с помощью квантовых технологий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вуза.
"Разработанный алгоритм имеет три особенности: блочность, симметричность и вероятностность. В частности, при шифровании одного и того же текста с одним ключом зашифрованное сообщение будет каждый раз разным, что сильно усложняет взлом алгоритма, в том числе квантовым компьютером", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, алгоритм может применяться практически в любой сфере.
Международная конференция Big Data Conference проводится ежегодно с 2014 года. На ней представляются самые новые технические решения в области работы с большими данными.