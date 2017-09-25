Македонские археологи обнаружили остатки неизвестного античного города

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СКОПЬЕ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. Группа археологов из македонского города Прилеп в ходе раскопок на местности Долиште, расположенной в районе села Прилепец на юге Македонии, обнаружили остатки древнего неизвестного города.
Как сообщает Македонское информационное агентство (МИА), речь идет о некогда экономически мощном античном населенном пункте, датируемом примерно четвертым-третьим веками до н.э. На месте раскопок обнаружены фрагменты жилых построек македонского и раннего римского периода.
"Сейчас проводится второй этап археологических исследований на местности Долиште, начатых в прошлом году. Тогда были обнаружены некрополи, а сейчас - комплекс зданий. На настоящий момент мы обнаружили два строения", - рассказал археолог Душко Темелкоски.
Археолог добавил, что здания были построены в македонский период, но есть свидетельства, подтверждающие, что они использовались, в том числе, и древними римлянами. Одна из построек, вероятнее всего, предназначалась для хранения продовольственных продуктов, поскольку внутри было обнаружено большое количество керамических емкостей для хранения крупы, что подтверждает наличие в них карбонизированных зерен.
На настоящий момент остается неясным, о каких именно зернах идет речь. По словам Темелкоски, в проведении соответствующего химического анализа македонским археологам помогут чешские коллеги, работавшие на местности Врбенска куча.
Помимо посуды, в обнаруженных постройках найдены фрагменты украшений и бронзовые монеты, среди которых монета с изображением последнего македонского короля Персея.
Археологическая местность Долиште известна в Македонии еще с первой половины ХХ века. В то время здесь было обнаружено около двухсот серебряных монет - преимущественно тетрадрахмы с изображениями македонских и пеонийских царей.