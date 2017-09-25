Саркофаг Геракла спустя 57 лет вернулся в Анталью

АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. В Анталье спустя 57 лет презентовали древний саркофаг Геракла. Экспонат был возвращен из Швейцарии, куда его незаконно вывезли более полувека назад.

Саркофаг представляет собой древнейший артефакт эпохи Римской империи и датируется вторым веком нашей эры. На конструкции длиной 235 см, шириной 112 см и весом около двух тонн изящно высечены барельефы, иллюстрирующие все 12 подвигов Геракла.

Презентация саркофага состоялась в Археологическом музее Антальи. На торжественном мероприятии, как пишет газета Hürriyet, присутствовал министр культуры и туризма республики Нуман Куртулмуш. "Мы усиленно работаем над тем, чтобы возвращать в Турцию незаконно вывезенные за рубеж музейные экспонаты. Саркофаг Геркулеса поистине стал большим подарком для всех нас", - приводит слова министра газета. Политик также отметил, что немалое число исторических и культурных памятников турецкого происхождения, например, находятся в коллекции парижского Лувра.

#Herakles Lahdi 50 yıl sonra evine döndü! @antalyamuzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. pic.twitter.com/WpAaPb1F2l — Yunus Emre Enstitüsü (@yeeorgtr) 15 сентября 2017 г.

"Мы сделаем все возможное, чтобы их возвратить", - добавил Куртулмуш. Мэр Антальи Мендерес Тюрель отметил, что, хотя сюжеты, представленные на барельефах, восходят и к древнегреческой мифологии, это одновременно и турецкое культурное наследие. "Множество легенд о Геракле связаны с территорией Анатолийского полуострова, поэтому мы считаем его своим земляком", - сказал мэр.

Ценнейший музейный экспонат впервые был обнаружен в 1958 году во время раскопок в Конье, в 1960 году он был незаконно вывезен из страны. Обнаружить артефакт удалось только в 2010 году сотрудникам таможни в Женеве. После длительных судебных тяжб в 2015 году генпрокуратура этого швейцарского города приняла решение о передаче саркофага турецкой стороне. 14 сентября 2017 года артефакт был доставлен на историческую родину на специальном грузовом самолете Turkish Airlines.

Саркофаг Геракла стал 41 экспонатом, возвращенным в республику в течение 2017 года. Всего с участием учрежденного в 2003 году министерства культуры и туризма Турции в страну возвращены сотни музейных ценностей и артефактов из 15 стран.