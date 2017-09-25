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Общее собрание РАН утвердило состав счетной комиссии для выборов нового главы

Наука
25 сентября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В задачи комиссии входит организация тайного голосования и подведение его итогов

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общее собрание утвердило состав счетной комиссии, которая организует тайное голосование во время выборов президента Российской академии наук (РАН) и подведет его итоги. Об этом сегодня сообщил академик Юрий Балега.

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"Счетная комиссия, утвержденная общим собранием членов РАН от 25 сентября 2017 года, в составе 74 человек открытым голосованием избрала председателя счетной комиссии - академика Балегу Юрия Юрьевича", - огласил Балега решение общего собрания.

Заместителем председателя счетной комиссии стали академики Николай Алешин, Сергей Колесников, Алексей Лопатин, Игорь Соколов. А секретарем счетной комиссии выбран академик Борис Порфирьев.

Состав счетной комиссии формирует президиум РАН, но окончательно ее состав утверждается на общем собрании академии. Именно счетная комиссия должна будет организовать тайное голосование и подвести его итоги. Члены комиссии проверят ящики для голосования, а председатель опечатает их. Бюллетени, подписанные председателем комиссии или его заместителем, выдаются под личную подпись по спискам членам РАН, прибывшим на собрание. После окончания голосования ящики вскрываются, голоса подсчитываются вручную, и комиссия представляет собранию итоги.

В бюллетене кандидаты будут впервые перечислены в алфавитном порядке (раньше первым шел кандидат, рекомендованный президиумом академии). Каждый участник общего собрания может проголосовать за одного кандидата. Если по итогам первого тура голосования ни один кандидат не наберет достаточного количества голосов, проводятся второй и при необходимости третий туры. Если же президента не удается избрать после трех туров, назначаются новые выборы.

Выборы президента РАН должны были состояться в конце марта 2017 года, однако в первый день собрания все три кандидата - Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию, биофизик Александр Макаров и специалист в области лазерной физики Владислав Панченко - сняли свои кандидатуры. В итоге выборы президента РАН были назначены на 26 сентября, а исполняющим обязанности главы РАН стал вице-президент академии Валерий Козлов.

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Персоны
Козлов, Валерий Васильевич Фортов, Владимир Евгеньевич Макаров, Александр Иванович Панченко, Владислав Яковлевич
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