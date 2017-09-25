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Минобрнауки прогнозирует два тура на выборах президента РАН

Наука
25 сентября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Замглавы ведомства Григорий Трубников заявил, что будет избран "достойный человек"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сильные выступления всех пяти кандидатов в президенты Российской академии наук (РАН) приведут к тому, что будет два тура выборов. Такое мнение в понедельник высказал ТАСС замглавы Минобрнауки Григорий Трубников.

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"Я думаю, что будет два тура, потому что все очень сильные кандидаты, у всех сильная поддержка, за каждым из кандидатов по несколько отделений, и более сотни подписалось в поддержку лично. Поэтому, мне кажется, будет два тура, и мы изберем достойного человека. Никаких сомнений нет", - отметил Трубников.

"Кандидаты с утра выступили очень достойно. Было пять выступлений. Каждому кандидату была возможность задать вопросы от членов академии, удобные и неудобные. Все остались довольны", - считает замминистра.

Он уточнил, что сейчас начинается последобеденная сессия, которая посвящена обсуждению каждого из кандидатов. "Кто-то будет выступать за, кто-то против, как это всегда - 300 лет существования академии - было. И завтра самый ответственный для нас день - завтра мы голосуем и выбираем президента Академии наук", - сказал Трубников.

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