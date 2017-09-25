В РАН заявили, что будущий президент Академии должен занимать пост вице-премьера РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российской академии наук (РАН) необходимо настаивать на том, чтобы глава организации занимал пост вице-премьера РФ. Об этом в понедельник на общем собрании РАН заявил академик Алексей Конторович.

"У нас есть вице-премьер по спорту и есть министр спорта. Я считаю, что мы должны настаивать на том, что президент РАН должен находиться в государственной системе в рамках вице-премьера правительства РФ, членом правительства. Я очень прошу будущего кандидата и будущий президиум настойчиво проводить эту линию", - заявил Конторович.

Академик уверен, что необходимо пересмотреть закон о Российской академии наук и статусе РАН.

"Все кандидаты говорили о том, что необходимо пересмотреть известный закон о науке и восстановить былое положение и позиции Российской академии наук в системе государства. И это абсолютно правильно. Я бы добавил только, что, когда это будет делаться, я считаю, что предложения президенту РФ должны быть доведены до логичного конца. РАН, как это было всегда, должна быть штабом всей российской науки, ее главной музой и положение ее должно быть закреплено в четкой системе государства", - сказал академик.

Общее собрание Российской академии наук открылось в понедельник. На пост президента РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.