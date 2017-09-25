Экс-президент РАН Фортов намерен на выборах главы Академии поддержать Сергеева

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов намерен на выборах нового президента Академии поддержать кандидатуру Александра Сергеева.

"Я попросил слово для того, чтобы поддержать кандидатуру Сергеева на пост президента Российской академии наук", - сказал сам академик Фортов в понедельник на Общем собрании РАН.

Фортов выразил уверенность в том, что новый президент организации должен быть крупным ученым, человеком, который пользуется уважением как у ученых, так и у власти. По мнению экс-главы Академии, Сергеев и является таким "человеком с мировой научной репутацией". Бывший президент РАН напомнил, что в настоящее время Сергеев занимается такой проблемой как экстремальные оптические поля и лазерная физика, а также внес вклад в развитие медицинской физики.

"Я знаю, что многие из вас были готовы оказать поддержку мне на прошлых выборах. Если бы я мог, я бы эти голоса отдал академику Сергееву", - закончил свое выступление Фортов.

Предвыборная программа Сергеева включает такие тезисы, как возвращение доверия общества и власти к РАН и законодательное регламентирование работы организации. По мнению академика, РАН должна осуществлять обязательную экспертизу наиболее крупных государственных решений и проектов, причем обязательность такой экспертизы должны быть закреплена на законодательном уровне. Кроме того, Сергеев заявляет о необходимости изменить правовой статус РАН, а также создать попечительский совет Академии во главе с президентом страны.

Сергеев также выступает за модернизацию работы президиума РАН и включение в его состав более молодых ученых. Он высказывается и за существенное увеличение государственного финансирования науки. Федеральное агентство научных организаций, по мнению Сергеева, должно заниматься исключительно административно-хозяйственной работой.