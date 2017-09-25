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Экс-президент РАН Фортов намерен на выборах главы Академии поддержать Сергеева

Наука
25 сентября, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По мнению Фортова, Сергеев - этой ученый с мировой репутацией, который пользуется уважением как в академической среде, так и на уровне власти

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов намерен на выборах нового президента Академии поддержать кандидатуру Александра Сергеева.

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"Я попросил слово для того, чтобы поддержать кандидатуру Сергеева на пост президента Российской академии наук", - сказал сам академик Фортов в понедельник на Общем собрании РАН.

Фортов выразил уверенность в том, что новый президент организации должен быть крупным ученым, человеком, который пользуется уважением как у ученых, так и у власти. По мнению экс-главы Академии, Сергеев и является таким "человеком с мировой научной репутацией". Бывший президент РАН напомнил, что в настоящее время Сергеев занимается такой проблемой как экстремальные оптические поля и лазерная физика, а также внес вклад в развитие медицинской физики.

"Я знаю, что многие из вас были готовы оказать поддержку мне на прошлых выборах. Если бы я мог, я бы эти голоса отдал академику Сергееву", - закончил свое выступление Фортов.

Предвыборная программа Сергеева включает такие тезисы, как возвращение доверия общества и власти к РАН и законодательное регламентирование работы организации. По мнению академика, РАН должна осуществлять обязательную экспертизу наиболее крупных государственных решений и проектов, причем обязательность такой экспертизы должны быть закреплена на законодательном уровне. Кроме того, Сергеев заявляет о необходимости изменить правовой статус РАН, а также создать попечительский совет Академии во главе с президентом страны.

Сергеев также выступает за модернизацию работы президиума РАН и включение в его состав более молодых ученых. Он высказывается и за существенное увеличение государственного финансирования науки. Федеральное агентство научных организаций, по мнению Сергеева, должно заниматься исключительно административно-хозяйственной работой.

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Персоны
Фортов, Владимир Евгеньевич Сергеев, Александр Михайлович
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