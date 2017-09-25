Минобрнауки РФ даст ученым доступ к архивам международного издательства Springer Nature

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ решило организовать подписку на электронные книги международного научного издательства Springer Nature. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

"Более 350 научных организаций, ранее имевших доступ преимущественно к журналам, получат возможность пользоваться всеми коллекциями электронных книг, изданных в Springer Nature с 2011 по 2017 год. Книги данного периода имеют большое значение как для научных, так и для образовательных организаций страны, поскольку содержат самый актуальный научный и учебно-методический контент", - говорится в сообщении.

Подписка на книги будет проходить в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития.

Издательство Springer Nature каждый год выпускает более 9 тыс. книг и 3 тыс. журналов.