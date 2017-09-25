Тамбовские ученые с коллегами из КНР разработают программы для беспилотников в земледелии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ученые Тамбовского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Циндаоского университета (КНР) займутся разработкой компьютерных программ для использования беспилотных летательных аппаратов в точном земледелии, соответствующее соглашение подписано в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ.

"Тамбовский госуниверситет подписал соглашение с Циндаоским университетом Китайской Народной Республики, по которому вузы будут разрабатывать компьютерные программы для точного земледелия с помощью беспилотников", - сообщили в ТГУ.

Беспилотные летательные аппараты в точном земледелии смогут проводить аэрофотосъемку для создания 3D-модели полей, собирать данные для их экологического мониторинга и охраны, для оперативного контроля состояния посевов, их всхожести и прогнозирования урожая, для опрыскивания химическими средствами в борьбе с вредителями и другое.

Сотрудничество вузов городов Тамбова и Циндао продолжается 20 лет. Циндаоский университет, в котором обучаются более 60 тыс. студентов, в 1997 году стал первым китайским вузом, с которым ТГУ наладил партнерские отношения. За 20 лет сотрудничества вузы организовали постоянный обмен педагогическими методиками, студентами и преподавателями.