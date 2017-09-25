Академия наук познакомилась с кандидатами и готова выбрать президента

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук (РАН) открылось в понедельник при явке в 67,8% - это дает членам академии возможность выбрать президента РАН во вторник, 26 сентября.

По данным на утро понедельника, на собрании присутствовали 1381 из 2036 членов академии. Согласно уставу РАН, общее собрание членов академии правомочно, то есть имеет кворум, если в нем приняли участие более половины членов Академии - таким образом, при такой явке собрание сможет выбрать президента РАН и других руководителей академии.

Академик Владимир Захаров, член "Клуб 1 июля", в своем выступлении на собрании призвал "всех членов Академии прийти и голосовать в первом и во втором туре", потому что повторный срыв голосования будет очень опасным для РАН. Валерий Козлов, в свою очередь, отметил, что, по его мнению, явка во второй день собрания будет даже выше, чем сегодня.

На пост президента РАН претендуют академики Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.

Выборы президента РАН должны были состояться в конце марта 2017 года, однако в первый день собрания все три кандидата - Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию, биофизик Александр Макаров и специалист в области лазерной физики Панченко - сняли свои кандидатуры. В итоге выборы перенесли на полгода.

Командность работы

Открывая общее собрание РАН, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подчеркнул, что новый президент Академии должен быть готов работать в команде.

"Любой из выбранных кандидатов, помимо любви к науке... [должен обладать] еще одним качеством, это моя точка зрения, кто-то может с ней не согласиться, это способность и готовность к командной игре, к командной работе, готовность быть в команде и внутри Российской академии наук, и в более широкой, большей по масштабам команде", - сказал Дворкович.

Вице-премьер отметил, что пока "обеспечить командность в реализации научных задач, научных вызовов, стоящих перед нашей страной", не удалось.

Тема "командности" звучала и в выступлениях самих академиков. Академик Юрий Соломонов, конструктор ракетной техники военного назначения, в своем выступлении в поддержку Александра Сергеева отметил, что, по его мнению, будущий президент РАН должен привести за собой команду, которая будет работать в интересах академии.

"Никто из кандидатов один ничего не сделает, какими бы бойцовскими качествами ни обладал. Нужна команда, те, кто в президиуме будет не числиться, а действительно работать", - заявил Соломонов.

Открытое обсуждение

"Основная задача сегодняшнего дня - помочь каждому из нас сделать свой выбор и завтра проголосовать с полным пониманием ситуации", - сказа на заседании Козлов.

Кандидаты в президенты РАН по очереди представили свои предвыборные программы, рассказав о планах действий в случае избрания, и ответили на несколько коротких вопросов. Кандидаты главным образом рассказывали о своих программах, опубликованных на сайте РАН еще до собрания.

От этого жанра отклонился Роберт Нигматулин, который, в частности, призвал "вернуть ощущение счастья молодым ученым" и не впадать в уныние, ведь "русским и советским ученым было гораздо тяжелее, но они никогда не теряли веру в страну". "Наука - это как комнатное растение: ухаживаешь за ней, поливаешь - будет результат", - подчеркнул Нигматулин.

После выступлений кандидатов слово дали их сторонникам: в поддержку каждого из пяти кандидатов выступило по четыре человека. Против такого "недемократичного" порядка ведения дискуссии ранее выступило неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН "Клуб 1 июля" - ученые просили добавить в программу как минимум два часа на свободное обсуждение кандидатур.

Некоторые выступавшие напоминал о карьерном пути своего кандидата в академических структурах, опыте руководства и взаимодействия с чиновниками. А, например, академик Александр Лисицын, агитируя за Роберта Нигматулина, подчеркивал личные качества будущего президента - по словам Лисицына, "новый президент должен быть не просто бойцом, а орлом".

Последним выступил экс-президент РАН Владимир Фортов, который до собрания не заявлял о поддержке какого-либо из кандидатов. На собрании Фортов призвал голосовать за Александра Сергеева. "Этот человек умеет работать в коллективе, хорошо знает анатомию академического института <....> это делает его кандидатуру очень привлекательной, и я призываю голосовать за него", - сказал Фортов.

Обещания и реальность

Участники обсуждения соглашались, что все претенденты на пост главы РАН в высшей степени его достойны и представили интересные предложения по реформированию академии, многие из которых пересекались. "Все программы в какой-то мере отражали очень хорошее человеческое беспокойство, что нашу Академию надо поднимать", - заявил в своем выступлении академик Геннадий Сакович.

Схожесть программ кандидатов отметил в своем выступлении академик Валерий Бухтияров: он собрал часть предложений из программ на один слайд и в шутку предложил кандидатам найти свое.

Исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов, комментируя выступления кандидатов, в беседе с журналистами назвал некоторые их программные заявления утопическими и преждевременными - в частности, так он раскритиковал предложения вернуть институты из ведения Федерального агентства научных организаций (ФАНО) в академическое управление.

"Многие вопросы, которые поднимают наши коллеги, чрезвычайно сложные. Моменты, связанные с возвращением институтов в РАН, мне кажутся несколько утопическими или преждевременными", - сказал и. о. главы РАН.

"Как в народе говорят: обещать - не значит жениться. Мне кажется, что обещать, конечно, нужно, но нужно это делать ответственно и выверенно", - отметил Козлов.

Замглавы Минобрнауки Григорий Трубников, тем временем, одобрил предложение создать попечительский совет РАН при президенте РФ. По его словам, в целом все кандидаты "выступают за хорошие, конструктивные и эволюционные преобразования" академии. Он, тем не менее, подчеркнул, что в рамках выборов ни один из кандидатов в президенты РАН не предложил "красивой и простой конфигурации" по взаимодействию Академии и ФАНО.

Голосование во вторник

Тайное голосование начнется во вторник в 10 утра, его итоги планируют подвести в тот же день на вечернем заседании. В бюллетене кандидаты будут впервые перечислены в алфавитном порядке (раньше первым шел кандидат, рекомендованный президиумом Академии).

Каждый участник общего собрания может проголосовать за одного кандидата. Если по итогам первого тура голосования ни один кандидат не наберет достаточного количества голосов, проводятся второй и при необходимости третий тур. Если же президента не удается избрать после трех туров, назначаются новые выборы.

При этом и. о. президента РАН Козлов в понедельник заявил журналистам, что, по его мнению, выборы, скорее всего, пройдут не в один тур. С ним согласен и Трубников, который отметил, что все кандидаты действительно очень сильные, и 26 сентября академия за два тура "изберет достойного человека".