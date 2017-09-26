Члены Российской академии наук выберут нового президента РАН

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) во вторник будут выбирать нового президента РАН. На этот пост претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.

Процедура голосования

Общее собрание РАН, прошедшее 25 сентября, утвердило счетную комиссию. Ее состав формирует орган управления РАН - президиум, но окончательно ее утверждают на общем собрании. Так, председателем счетной комиссии стал академик Юрий Балега, а его заместителями стали академики Николай Алешин, Сергей Колесников, Алексей Лопатин и Игорь Соколов. Секретарем счетной комиссии избран академик Борис Порфирьев. Счетная комиссия должна организовать тайное голосование и подвести его итоги. Члены комиссии проверят ящики для голосования, а председатель опечатает их.

Бюллетени, подписанные председателем комиссии или его заместителем, выдаются под личную подпись по спискам членам РАН, прибывшим на собрание. После окончания голосования ящики вскрываются, голоса подсчитываются вручную, и комиссия представляет собранию итоги.

В бюллетене кандидаты будут впервые перечислены в алфавитном порядке (раньше первым шел кандидат, рекомендованный президиумом Академии). Каждый участник общего собрания может проголосовать за одного кандидата. Если по итогам первого тура голосования ни один кандидат не наберет достаточного количества голосов, проводятся второй и при необходимости третий тур. Если же президента не удается избрать после трех туров, назначаются новые выборы.

При этом исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов ожидает, что члены РАН не смогут выбрать нового главу всего лишь за один тур голосования. Тем не менее, пресс-служба РАН сообщила, что итоги голосования станут известны уже в 16:30 во вторник.

Кворум

Для избрания президента РАН в общем собрании должны участвовать более половины членов академии. 25 сентября в нем приняли участие более 1380 членов академии. Закрывая общее собрание в понедельник, и. о. президента РАН Валерий Козлов заявил, что во вторник явка ожидается выше, что дает надежду на то, что во вторник кворум для выборов нового главы РАН наберется.

Первоначально выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года. Однако в первый день собрания все три кандидата - Владимир Фортов, возглавлявший тогда Академию, биофизик Александр Макаров и специалист в области лазерной физики Владислав Панченко - неожиданно сняли свои кандидатуры. Макаров и Панченко заявили, что процедура выдвижения кандидатов, обсуждения их программ и проведения самих выборов прописана недостаточно четко. Фортов же отметил, что в такой ситуации не может быть безальтернативным кандидатом.

В итоге мартовское собрание РАН решило перенести выборы на полгода и попросило правительство продлить на этот срок полномочия Фортова, который, однако, от этого отказался. Решением правительства академию временно возглавил один из ее вице-президентов, математик Валерий Козлов, который вместе с президиумом разрабатывал изменения в процедуру выборов.