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Члены РАН начали голосовать на выборах президента

Наука
26 сентября, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

На пост президента РАН претендуют пять академиков

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук (РАН) начало голосование на выборах президента академии, кворум есть, так что результаты выборов будут действительны, сообщил ТАСС заместитель президента РАН Владимир Иванов.

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"Голосование началось, кворум есть, [явка], по-видимому, больше, чем вчера", - сказал Иванов.

Общее собрание Российской академии наук открылось в понедельник. На пост президента РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.

Выборы президента РАН должны были состояться в конце марта 2017 года, однако в первый день собрания все три кандидата - Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию, биофизик Александр Макаров и специалист в области лазерной физики Панченко - сняли свои кандидатуры. В итоге выборы перенесли на полгода.

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