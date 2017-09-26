Члены РАН начали голосовать на выборах президента

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук (РАН) начало голосование на выборах президента академии, кворум есть, так что результаты выборов будут действительны, сообщил ТАСС заместитель президента РАН Владимир Иванов.

"Голосование началось, кворум есть, [явка], по-видимому, больше, чем вчера", - сказал Иванов.

Общее собрание Российской академии наук открылось в понедельник. На пост президента РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.

Выборы президента РАН должны были состояться в конце марта 2017 года, однако в первый день собрания все три кандидата - Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию, биофизик Александр Макаров и специалист в области лазерной физики Панченко - сняли свои кандидатуры. В итоге выборы перенесли на полгода.