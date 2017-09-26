Голосование на выборах президента РАН закончилось

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах президента Российской академии наук (РАН) завершено, счетная комиссия ведет подсчет бюллетеней, сообщили ТАСС в РАН.
"Все бюллетени сданы, сейчас идет подсчет", - сказал собеседник агентства.
Как заявил ТАСС заместитель президента РАН Владимир Иванов, официальные результаты выборов планируется огласить в 14:00 мск.
Общее собрание Российской академии наук открылось в понедельник. На пост президента РАН претендуют пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.
Выборы президента РАН должны были состояться в конце марта 2017 года, однако в первый день собрания все три кандидата - Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию, биофизик Александр Макаров и специалист в области лазерной физики Панченко - сняли свои кандидатуры. В итоге выборы перенесли на полгода.