Источник: Нигматулин и Сергеев вышли во второй тур голосования на выборах президента РАН

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Источник: Нигматулин и Сергеев вышли во второй тур голосования на выборах президента РАННаука 26 сентября, 14:05
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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Академики Роберт Нигматулин и Александр Сергеев, по предварительным данным, вышли во второй тур голосования на выборах президента Российской академии наук (РАН) после того, как ни один из пяти кандидатов не набрал большинства голосов в первом туре.
Об этом, как сообщил ТАСС источник, близкий к руководству академии, председатель счетной комиссии Юрий Балега доложит общему собранию РАН в 14:00.
По словам собеседника агентства, окончательные подсчеты голосов еще ведутся, однако Сергеев существенно опережает остальных кандидатов. Второй тур голосования состоится сразу после объявления итогов первого тура.
На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов.