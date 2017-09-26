Второй тур выборов президента РАН начнется во вторник в 16:00

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Второй тур выборов президента Российской академии наук начнется во вторник около 16 часов. Об этом ТАСС сообщил секретарь счетной комиссии академик Борис Порфирьев.
"Ориентировочно в районе 16 часов будет второй тур, в котором будут участвовать два известных вам кандидата. Пока трудно сказать (сколько времени займет голосование - прим. ТАСС), потому что бюллетени изготавливаются, подписываются. Подсчет [голосов] сегодня будет", - сказал Порфирьев.
Собеседник агентства добавил, что во втором туре актуальным остается вопрос кворума избирателей.
Ранее во вторник стало известно, что во второй тур выборов прошли академики Роберт Нигматулин и Александр Сергеев. Сергеев набрал 681 голос, Нигматулин - 276.