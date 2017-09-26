Ученые подтвердили подлинность "мешка с хлебом Святого Франциска"

РИМ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ученые в Италии подтвердили подлинность одного из чудес Святого Франциска. Речь идет об эпизоде, когда Франциск Ассизский, живший в XIII веке, спас от голода своих последователей братьев-францисканцев.

Согласно поверью, дело было зимой 1224 года, когда монахам грозила голодная и холодная смерть. Заваленные снегом в монастыре под городом Аввелино францисканцы готовились к худшему, когда услышали стук в дверь, за которой обнаружили целый мешок с хлебом. Считается, что его им подложил Святой Франциск. На протяжении трех столетий монахи бережно хранили ткань, в которой был хлеб, накрывая ею алтарь. Потом ткань была разрезана на множество кусочков, которые как реликвию разослали по разным церквям. Монастырь же, основанный в 1222 году, существует до сих пор и считается национальным памятником.

Специалисты из университета Пизы и Национального исследовательского совета во главе с датским химиком Кааре Лундом Расмуссеном провели радиоуглеродный анализ, который подтвердил, что возраст ткани не менее 700 лет. Как они указали в специализированном журнале "Радиокарбон и археология", кусочки ткани датируются 1220-1295 годами. Более того, ученым удалось выяснить, что в мешке из этой ткани действительно хранился хлеб. Благодаря микробиологическому анализу с применением новейших технологий исследователи выделили следы дрожжей.

"Изначально я достаточно скептически относилась к этому проекту, потому что все органические субстанции полностью испаряются с течением времени. Однако в нашем случае следы органики остались, потому что ткань их впитала. Их сохранность объясняется тем, что ткань хранилась в защищенном от света и влаги месте", - пояснила итальянская исследовательница Илария Дегано из университета Пизы.

Тем не менее, когда именно в ткань был завернут хлеб, установить пока невозможно. По словам Расмуссена, этого точно не могло произойти после 1732 года, когда фрагменты ткани были помещены в ковчег. "Но вполне возможно, что хлеб мог оказаться на ткани, когда ей накрывали алтарь. Не исключено, что он был в нее завернут уже в 1224 году", - сказал химик.

Франциск Ассизский - один из самых почитаемых святых на Апеннинах и считается покровителем Италии. Он прославился тем, что был привержен аскетичному образу жизни и основал нищенствующий монашеский орден при том, что сам был выходцем из состоятельной семьи. Нынешний Папа Римский Бергольо взял имя, взойдя на престол, в честь Франциска Ассизского и стал первым из 266 римских первосвященников с этим именем.