В Чехии найдена кость неизвестного науке динозавра

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ПРАГА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Чешские ученые расширили научные знания о животных, которые десятки миллионов лет назад обитали на Земле. "Был открыт новый вид динозавра, жившего на территории современной Центральной и Южной Чехии в эпоху Верхнего Мелового периода", - сообщил журналистам научный сотрудник Карлова университета в Праге и представитель сделавшей открытие группы палеонтологов Мартин Мазух.
"Это сенсационное открытие в палеонтологии, - отметил он. - Оно было сделано на основе изучения найденной 14 лет назад бедренной кости неизвестного динозавра близ города Кутна-Гора в Центральной Чехии. В ходе длительных и кропотливых исследований было установлено, что это был питавшейся растительной пищей ящер, задние лапы которого по своему строению были крайне схожи с лапами современных птиц".
Динозавр был отнесен к группе орнитоподов - древнейших птицетазовых травоядных ящеров. Они жили от Позднего Юрского периода до конца Мелового периода (145 млн - 66 млн лет назад). Возраст представителя нового для науки "чешского вида", как предполагают ученые, измеряется максимум 90 миллионами лет.
Палеонтологи дали новому виду динозавра название Burianosaurus augustai. Точное его описание, к сожалению, по одной лишь бедренной кости сделать невозможно. Ученые рассчитывают, что это им удастся, если будет найден более полный фрагмент скелета первобытного ящера.
Находка останков динозавра в Чехии, по словам Мартина Мазуха, представляет исключительный научный интерес. В Меловой период большая часть территории республики находилась под водой. Ее центральные и южные области, а также современная Бавария были островом со специфической флорой и фауной.