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Кворум во втором туре выборов президента РАН собран

Наука
26 сентября, 17:19 дата обновления: 26 сентября, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В руководстве академии опровергли информацию о том, что Александр Сергеев уже лидирует по итогам предварительного подсчета голосов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кворум во втором туре выборов президента РАН собран, то есть собрание сможет избрать президента, сообщил ТАСС заместитель президента РАН Владимир Иванов.

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"Кворум есть, это уже точно", - сказал Иванов.

В руководстве РАН опровергли информацию о том, что Александр Сергеев уже лидирует по итогам предварительного подсчета голосов. "Это неправда, бюллетени только принесли (в счетную комиссию - прим. ТАСС)", - отметил собеседник агентства.

На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо было набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов. Во второй тур вышли Нигматулин и Сергеев.

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