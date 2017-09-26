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Александр Сергеев победил на выборах президента РАН

Наука
26 сентября, 18:07 дата обновления: 26 сентября, 18:09 UTC+3

По данным счетной комиссии, он набрал 1045 голосов членов академии

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Академик Александр Сергеев

Академик Александр Сергеев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Академик Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук, набрав 1045 голосов членов академии. Об этом общему собранию РАН сообщил во вторник председатель счетной комиссии Юрий Балега.

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По словам Балеги, всего Академия наук насчитывает 2035 членов. Из них голосовали 1485. За Нигматулина отдали голоса 412 членов РАН, а за Сергеева - 1045 человек.

Александр Сергеев - специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. Директор Института прикладной физики РАН (2015 - н. в.).

На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо было набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов. Во второй тур вышли Нигматулин и Сергеев.

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Каблов, Евгений Николаевич Сергеев, Александр Михайлович Красников, Геннадий Яковлевич Панченко, Владислав Яковлевич Нигматулин, Роберт Искандрович
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