Александр Сергеев победил на выборах президента РАН

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Академик Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук, набрав 1045 голосов членов академии. Об этом общему собранию РАН сообщил во вторник председатель счетной комиссии Юрий Балега.
По словам Балеги, всего Академия наук насчитывает 2035 членов. Из них голосовали 1485. За Нигматулина отдали голоса 412 членов РАН, а за Сергеева - 1045 человек.
Александр Сергеев - специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. Директор Института прикладной физики РАН (2015 - н. в.).
На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо было набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов. Во второй тур вышли Нигматулин и Сергеев.