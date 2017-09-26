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Избранный президент РАН Александр Сергеев: власть не давила на академию

Наука
26 сентября, 18:28 UTC+3 Москва Москва 26, сентября. /ТАСС

Он отметил, что "впервые президента академии наук выбирали три академии" и пообещал быть "президентом для всех отделений"

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Москва, 26 сентября. /ТАСС/. Избранный президент РАН Александр Сергеев считает, что во время предвыборной кампании академия не испытывала никакого давления со стороны власти. Об этом он заявил во вторник на общем собрании РАН.

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"В течение этой выборной кампании власть наша вела себя совершенно демократично, не было никакого давления, ни сверху, ни сбоку", - сказал Сергеев, добавив, что все стороны вели себя очень конструктивно, что и стало залогом консенсуса.

Сергеев подчеркнул, что сегодняшний день очень важен для академии, которая демократическим путем избрала президента. "Академия наук, ее руководство вело себя очень правильно, конструктивно, представило руководству страны конструктивные идеи, и очень хорошо, что в соответствии с этими предложениями выборы состоялись", - отметил избранный президент РАН.

"Впервые президента академии наук выбирали три академии, и результат, который сегодня получен, говорит о том, что у выбранного президента была поддержка всех трех академий. Я обещаю быть президентом для всех отделений", - подчеркнул Сергеев.

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