Фурсенко: администрация президента будет работать с новым главой РАН

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация президента России будет работать с избранным главой РАН академиком Александром Сергеевым.

"Администрация президента будет работать с теми, кого избрали. Точно уважаем выбор Академии наук. Я считаю, что выборы прошли честно", - заявил ТАСС помощник президента России Андрей Фурсенко.

Академик Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук, набрав 1045 голосов членов академии.