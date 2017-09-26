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Фурсенко: администрация президента будет работать с новым главой РАН

Наука
26 сентября, 18:41 UTC+3

Помощник президента России отметил, что выборы главы академии прошли честно

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация президента России будет работать с избранным главой РАН академиком Александром Сергеевым.

"Администрация президента будет работать с теми, кого избрали. Точно уважаем выбор Академии наук. Я считаю, что выборы прошли честно", - заявил ТАСС помощник президента России Андрей Фурсенко.

Академик Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук, набрав 1045 голосов членов академии.

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