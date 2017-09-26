Фурсенко: администрация президента будет работать с новым главой РАН

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация президента России будет работать с избранным главой РАН академиком Александром Сергеевым.
"Администрация президента будет работать с теми, кого избрали. Точно уважаем выбор Академии наук. Я считаю, что выборы прошли честно", - заявил ТАСС помощник президента России Андрей Фурсенко.
Академик Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук, набрав 1045 голосов членов академии.