Гутенев надеется на прорыв в российской науке с избранием нового президента РАН

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев надеется на прорыв в российской науке после избрания нового президента РАН Александра Сергеева.

"Убежден, что благодаря опыту и знаниям Сергеева академия выйдет наконец из той непростой неустойчивой ситуации, в которой находилась в последнее время. Промышленное сообщество с надеждой ждет появления значительных прорывных достижений в науке и их использования на практике, что вернет Академии наук ее роль, значимость и авторитет в научном мире и российском обществе, а экономике даст новый импульс к развитию", - заявил Гутенев журналистам во вторник.

По мнению депутата, нельзя спокойно принимать тот факт, что, по данным экспертного совета РАН, на 2016 год только 7% российских научных проектов соответствовали мировому уровню, а многие и вовсе не представляли научной новизны. "Кроме того, на сегодня одним из основных проблемных вопросов является низкий уровень внедрения результатов как фундаментальных, так и прикладных исследований в практику. Это при том, что у российской науки имеется огромный неиспользованный потенциал", - отметил депутат.

Он добавил, что "в академических научных структурах чрезвычайно много значимых перспективных заделов по ключевым направлениям развития науки и технологии". "Реальному сектору экономики необходимы разработки образов принципиально новых, соответствующих следующему технологическому укладу продуктов. Особенно востребованы прорывные идеи применительно к оборонно-промышленному комплексу. Мы также ожидаем новых достижений в развитии цифровой экономики с упором на новые разработки программного обеспечения по наиболее значимым направлениям нашего развития", - сказал Гутенев.

Для этого, на его взгляд, "нужна комплексная программа получения выдающихся научных результатов, создания новых материалов, технологий и изделий и формирования условий и механизмов для их коммерциализации".