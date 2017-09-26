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Коллеги желают президенту РАН "терпения, спокойствия, слаженной работы внутри академии"

Наука
26 сентября, 19:01 UTC+3 Москва Москва 26, сентября. /ТАСС

Академик Валерий Козлов отметил, что Сергееву "надо будет установить хорошие конструктивные контакты с руководством страны"

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Москва, 26 сентября. /ТАСС/. Академик Валерий Козлов, временно возглавлявший РАН с марта 2017 года, пожелал избранному во вторник президенту РАН Александру Сергееву "терпения, спокойствия, слаженной работы внутри академии". Козлов подчеркнул также важность конструктивных контактов с органами власти.

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Биография избранного президента РАН Александра Сергеева

"Ему надо будет установить хорошие конструктивные контакты с руководством страны, я имею в виду и администрацию президента, и правительство, министерство образования и науки, Федеральное агентство научных организаций", - сказал Козлов.

"Я думаю, Александр Михайлович [Сергеев] и сам прекрасно это все понимает, а мы будем ему помогать" - отметил Козлов.

Александр Сергеев выиграл выборы во втором туре, набрав около 70% голосов.

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