Коллеги желают президенту РАН "терпения, спокойствия, слаженной работы внутри академии"

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Москва, 26 сентября. /ТАСС/. Академик Валерий Козлов, временно возглавлявший РАН с марта 2017 года, пожелал избранному во вторник президенту РАН Александру Сергееву "терпения, спокойствия, слаженной работы внутри академии". Козлов подчеркнул также важность конструктивных контактов с органами власти.
"Ему надо будет установить хорошие конструктивные контакты с руководством страны, я имею в виду и администрацию президента, и правительство, министерство образования и науки, Федеральное агентство научных организаций", - сказал Козлов.
"Я думаю, Александр Михайлович [Сергеев] и сам прекрасно это все понимает, а мы будем ему помогать" - отметил Козлов.
Александр Сергеев выиграл выборы во втором туре, набрав около 70% голосов.