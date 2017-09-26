Минобрнауки заявило о готовности работать с избранным президентом РАН

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ готово к конструктивной совместной работе с избранным президентом РАН Александром Сергеевым, заявил ТАСС замминистра Григорий Трубников.
Он напомнил, что в сентябре РАН и Минобрнауки подписали соглашение о сотрудничестве, отметив, что это "важнейший документ, открывающий совершенно новые области взаимодействия".
"Мы не случайно все эти шаги готовили с Валерием Васильевичем [Козловым], понимая, что будущему президенту мы должны какой-то плацдарм подготовить. Естественно, у нас будет тесное и конструктивное взаимодействие. Я уверен, что с точки зрения развития науки мы мыслим одинаково", - сказал Трубников.
"Подавляющее большинство, две трети, проголосовали за кандидата. Я считаю, это огромный кредит доверия и, конечно, огромная поддержка со стороны членов академии", - добавил замминистра.