Экс-президент РАН: академия наук готова сплотиться вокруг нового главы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Экс-президент РАН Владимир Фортов считает, что академия наук готова сплотиться вокруг избранного президента РАН Александра Сергеева в решении множества задач, которые перед ним стоят.

"Я не знаю (какая задача будет первостепенной - прим. ТАСС). Задач очень много, и они все очень трудные. Во всяком случае, я могу сказать искренне, что вокруг этого человека академия готова сплотиться", - сказал во вторник ТАСС Фортов.

"Я пожелал бы (Сергееву) стойкости, удачи, уверенности в своих силах и в том, что академия наук на его стороне - это самый главный сегодня результат. И здоровья, потому что здоровье ему понадобится как следует, это я могу по себе сказать", - сказал Фортов.

Физик Александр Сергеев во вторник выиграл выборы во втором туре, набрав около 70% голосов членов академии. Днем ранее Фортов публично поддержал Сергеева как кандидата. Выступая перед общим собранием, Сергеев поблагодарил Фортова за поддержку и за руководство академией, сказав, что считает своим долгом продолжать его линию на сохранение РАН.