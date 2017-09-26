Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева

В предвыборной программе Сергеев заявляет о необходимости изменить правовой статус РАН, поскольку сейчас этот статус не дает академии полноценно решать возложенные на нее задачи.

"Академии наук должны быть даны функции научно-организационного руководства академическими учреждениями, включая вопросы распределения средств, деление бюджета, который выделяется на фундаментальные исследования, но в то же самое время принятие ответственности за результат. Я думаю, что, скорее всего, тем статусом должен быть статус государственной академии, которая имеет право соучредительства наряду с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО), научными институтами", - сказал Сергеев во время Общего собрания.

Академик также выступает за создание попечительского совета РАН под руководством президента РФ, чтобы повысить статус академии.