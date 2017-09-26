Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева

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Физик Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук (РАН), набрав около 70% голосов по итогам второго тура голосования.
Сергеев - специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники, с 2015 года возглавляет Институт прикладной физики РАН.
Полная версия программы избранного президента опубликована на сайте РАН. ТАСС представляет ее основные положения, касающиеся реформирования академии и ее взаимоотношений с другими органами управления наукой.
В предвыборной программе Сергеев заявляет о необходимости изменить правовой статус РАН, поскольку сейчас этот статус не дает академии полноценно решать возложенные на нее задачи.
"Академии наук должны быть даны функции научно-организационного руководства академическими учреждениями, включая вопросы распределения средств, деление бюджета, который выделяется на фундаментальные исследования, но в то же самое время принятие ответственности за результат. Я думаю, что, скорее всего, тем статусом должен быть статус государственной академии, которая имеет право соучредительства наряду с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО), научными институтами", - сказал Сергеев во время Общего собрания.
Академик также выступает за создание попечительского совета РАН под руководством президента РФ, чтобы повысить статус академии.
В этом вопросе Сергеев выступает за разделение полномочий: агентство, по его мнению, должно заниматься исключительно хозяйственными и административными вопросами, а академия — отвечать за научную деятельность. Главой ФАНО, по мнению ученого, должен стать один из руководителей академии в ранге вице-президента.
Сергеев выступает за увеличение бюджета на науку. По его мнению, академия сама должна определять и контролировать бюджет на исследования и разработки.
Кроме того, Сергеев заявляет о необходимости создать фонд инструментализации науки для обновления научной инфраструктуры. По его замыслу, фонд должен быть образован за счет налога на прибыли сырьевых компаний.
"Я считаю, что политически правильно сделать так, чтобы этот фонд был образован за счет налога на прибыль сырьевых корпораций и госкомпаний, потому что те богатства, которые они сейчас имеют, вообще-то говоря, добыты трудом наших ученых", - сказал Сергеев во время общего собрания.
Сергеев выступает за создание наблюдательных советов за работой академических институтов. В состав советов должны входить представители РАН, профильных институтов, ФАНО, органов власти и бизнеса. Кроме того, ученый предлагает восстановить взаимодействие с директорским корпусом академических институтов и для этого создать совещательный орган с руководителями отделений РАН, членами Президиума, ФАНО и директорами институтов.
Академия должна участвовать в крупных проектах и обязательно — в реализации Стратегии научно-технологического развития. Но при этом РАН должна соблюдать баланс между участием в прикладных и фундаментальных исследованиях. Сергеев также выступает за создание представительств РАН в каждом регионе, где есть академические институты.
Сергеев считает, что у академии наук должен быть свой пресс-центр и, возможно, даже информационное агентство. "Мы должны вместе с ними [СМИ] пробивать дорогу к обществу, чтобы о нас знали на всех уровнях. В этом смысле я считаю средства массовой информации нашими соратниками", - сказал Сергеев.
Предвыборная программа Сергеева включает и изменения в работе членов РАН. Сергеев подчеркивает, что членство в РАН - это не заслуга, а работа. Академик настаивает на обновлении состава Президиума и включении в него более молодых академиков и членов-корреспондентов. Работа в президиуме для них должна стать основной.
Кроме того, для каждого члена РАН необходим перечень конкретных задач, которые он решает.
В то же время, должен быть создан Совет старейшин, в который войдут члены РАН старше 80 лет. Они получат право участвовать в работе Президиума с совещательным голосом.