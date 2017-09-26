Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Академик Хохлов выразил готовность исполнять обязанности вице-президента РАН

Наука
26 сентября, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Академик обещал оказать избранному президенту РАН всяческую поддержку

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Академик Алексей Хохлов готов исполнять обязанности вице-президента Российской академии наук (РАН), если ему поступит такое предложение от избранного президента РАН Александра Сергеева.

Смотрите также

Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева

"Мы когда разговаривали с Александром Михайловичем (Сергеевым - прим. ТАСС), когда было решение объединить усилия, я обещал оказать всяческую поддержку ему, в том числе и если он предложит пост вице-президента Российской академии наук, то, разумеется, я буду исполнять эти обязанности и буду поддерживать избранного президента на этом посту", - сказал во вторник ТАСС Хохлов.

Физик Александр Сергеев одержал победу на выборах президента РАН, набрав более 70% голосов членов Академии. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РАН
Персоны
Хохлов, Алексей Ремович Сергеев, Александр Михайлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
3
В музее на Урале впервые представят редкие кристаллы рубина, найденные в Арктике
16
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Иран возбудил уголовное дело против Павла Дурова
4
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
5
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама