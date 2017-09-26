Академик Хохлов выразил готовность исполнять обязанности вице-президента РАН

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Академик Алексей Хохлов готов исполнять обязанности вице-президента Российской академии наук (РАН), если ему поступит такое предложение от избранного президента РАН Александра Сергеева.

"Мы когда разговаривали с Александром Михайловичем (Сергеевым - прим. ТАСС), когда было решение объединить усилия, я обещал оказать всяческую поддержку ему, в том числе и если он предложит пост вице-президента Российской академии наук, то, разумеется, я буду исполнять эти обязанности и буду поддерживать избранного президента на этом посту", - сказал во вторник ТАСС Хохлов.

Физик Александр Сергеев одержал победу на выборах президента РАН, набрав более 70% голосов членов Академии.