Диссоветы системы ВАК прекратят работу в СПбГУ с 1 сентября 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) полностью перейдет на присуждение собственных ученых степеней и закроет все существующие диссоветы системы Высшей аттестационной комиссии (ВАК) с 1 сентября 2018 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС ректор вуза Николай Кропачев.

С 1 сентября 2016 года вступил в действие закон, разрешающий МГУ и СПбГУ присуждать собственные ученые степени. Сейчас в вузе действуют диссоветы двух видов - системы ВАК и собственные.

"С 1 сентября 2018 года все диссертационные советы системы ВАК, существующие в СПбГУ, прекратят свое существование", - сказал ректор, уточнив, что это будет моментом окончания переходного периода, в течение которого в вузе сосуществовали обе системы диссоветов.

Возрождение традиции

До революции 1917 года Петербургский университет присуждал собственные ученые степени. В период между 1917 и 2013 годами СПбГУ не присуждал собственных ученых степеней, традиция существовала в неофициальном виде. В 2013 году СПбГУ впервые в истории новой России провел защиту по собственным правилам и присудил диссертантам ученые степени без участия ВАК. "Они были признаны везде в мире, кроме России", - уточнил ректор на пресс-конференции в ТАСС.

Затем вуз добился того, что инициатива получила поддержку правительства РФ и была закреплена федеральным законом, который вступил в силу 1 сентября 2016 года и разрешил двум вузам - МГУ и СПбГУ - присуждать собственные ученые степени.

25 августа этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распространил право присуждать ученые степени еще на 19 вузов и четыре научных института. Тот факт, что перечень расширен спустя такое непродолжительное время, по мнению ректора СПбГУ, означает, что опыт двух вузов был изучен и был положительно оценен.

С 2013 года по 1 сентября 2016 года СПбГУ присудил 13 собственных ученых степеней, для признания в России которых диссертантам придется защищаться повторно, но по облегченной процедуре. С 1 сентября 2016 года, когда право присуждать собственные ученые степени обрело силу закона, в СПбГУ защищена 21 кандидатская диссертация, докторских пока не было, но, как уточнил ректор, и они готовятся. Среди защитившихся есть представители разных специальностей - математики, физики, инженеры, филологи, историки, юристы, социологи. Первые пять диссертантов получили дипломы 25 сентября.

Правила защит в СПбГУ

Для каждой защиты диссертации в СПбГУ создается отдельный диссертационный совет, включающий от семи до девяти специалистов по теме конкретной диссертации из российских и зарубежных центров образования и науки, каждый из них обязательно должен представить отзыв на работу. И сама работа, и все отзывы задолго до защиты публикуются в интернете на русском и английском языках. С 2013 года правила присуждения ученых степеней корректировались уже четыре раза. Внести свои предложения к ним может любой желающий.