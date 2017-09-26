Новым президентом Российской академии наук избран Александр Сергеев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) во вторник выбрала нового президента - им стал 62-летний физик, директор нижегородского Института прикладной физики РАН Александр Сергеев.

На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Для победы на выборах необходимо было набрать простое большинство голосов, то есть 50% плюс один или более голосов. Во второй тур вышли Нигматулин и Сергеев, набравшие в первом туре 17,4% и 43% голосов соответственно.

Сергеев выиграл выборы во втором туре, набрав около 70% голосов и почти в 2,5 раза опередив своего соперника Роберта Нигматулина. Теперь кандидатуру нового главы РАН должен утвердить президент России.

Без давления

Сергеев, выступая перед общим собранием РАН, заявил, что во время предвыборной кампании академия не испытывала никакого давления со стороны власти. "В течение этой выборной кампании власть наша вела себя совершенно демократично, не было никакого давления, ни сверху, ни сбоку", - сказал Сергеев, добавив, что все стороны вели себя очень конструктивно, что и стало залогом консенсуса.

Он поблагодарил отделения и членов академии, которые его выбрали, а также своих соперников, которых назвал выдающимися и достойными учеными. "Мы в течение предвыборной кампании - это может прозвучать странно, но это так - работали дружно", - подчеркнул Сергеев.

В эфире телеканала "Россия 24" Сергеев заявил, что в четверг предложит общему собранию обновленный состав президиума. В частности, вице-президентом в составе президиума РАН может стать проректор МГУ Алексей Хохлов, поддержавший кандидатуру Сергеева. Сам Хохлов в беседе с ТАСС сказал, что примет это предложение.

Пожелания от предшественников

Академик Валерий Козлов, исполнявший обязанности президента РАН с марта 2017 года, пожелал Сергееву "терпения, спокойствия, слаженной работы внутри академии". Козлов отметил, что новому главе РАН будет необходимо установить хорошие конструктивные контакты с руководством страны: администрацией президента, правительством, Министерством образования и науки, а также Федеральным агентством научных организаций (ФАНО).

О необходимости наладить конструктивный диалог с властью говорил и экс-президент РАН Юрий Осипов, возглавлявший Академию наук с 1991-го по 2013 год. "Сейчас вот такой конструктивный диалог с властью - это самое важное дело для того, чтобы определить направления развития Академии на ближайшее время", - сказал Осипов, отвечая на вопрос ТАСС.

Владимир Фортов, занимавший пост президента РАН с 2013 по март 2017 года, уверен, что Академия наук готова сплотиться вокруг своего нового главы и пожелал новому президенту РАН стойкости, удачи, уверенности и здоровья.

"Я не знаю (какая задача будет первостепенной - прим. ТАСС). Задач очень много, и они все очень трудные. Во всяком случае, я могу сказать искренне, что вокруг этого человека академия готова сплотиться", - сказал ТАСС Фортов.

Сотрудничество с властью и вузами

Помощник президента Андрей Фурсенко заявил ТАСС, что администрация главы государства будет работать с Сергеевым.

"Администрация президента будет работать с теми, кого избрали. Точно уважаем выбор Академии наук. Я считаю, что выборы прошли честно", - сказал Фурсенко.

Он добавил, что Сергееву предстоит "проявить менеджерские качества на посту главы РАН".

В свою очередь заместитель министра образования и науки России Григорий Трубников сказал, что Минобрнауки готово к конструктивной совместной работе с избранным президентом РАН.

"Естественно, у нас будет тесное и конструктивное взаимодействие. Я уверен, что с точки зрения развития науки мы мыслим одинаково", - сказал Трубников.

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров также отметил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с новым руководством РАН. По его словам, вуз будет "делиться" талантливыми выпускниками с академией.

"Надеемся на продолжение сотрудничества, когда академики приходят в наши лаборатории и подтягивают молодежь до своего уровня", - сказал ТАСС Александров.