Никонов: комитет Госдумы ждет от Сергеева предложений по изменению законов о науке

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке готов к диалогу с избранным во вторник президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым и ждет его предложений по внесению изменений в научное законодательство. Об этом заявил ТАСС председатель думского комитета Вячеслав Никонов.

Парламентарий обратил внимание на то, что Сергеев, представляя свою кандидатуру на Общем собрании РАН, говорил о внесении изменений в федеральный закон о Российской академии наук как о своем "первом приоритете".

"Мы будем в комитете Госдумы по образованию и науке с нетерпением ждать тех законодательных предложений, которые готово сделать новое руководство Академии, готовы к диалогу", - сказал депутат.

Никонов отметил, что победа Сергеева была убедительной. "Все те опасения, которые были связаны с принятием нового законодательства о порядке избрания нового руководства РАН, оказались напрасными: выборы состоялись, прошли демократично и дали очень положительный результат", - сказал глава думского комитета.

По словам политика, Александр Сергеев - "известный ученый, физик, специалист по сверхмощным лазерам, один из ведущих ученых в нашей стране во вполне способном возрасте". "Он человек, который известен и своими большими научными достижениями, и своей гражданской позицией: он не всегда, скажем так, солидарен с политикой власти в области организации науки, не все ему нравится в законодательстве о научной деятельности, и в то же время он готов к конструктивному сотрудничеству, видит те реальные проблемы, которые стоят перед Академией и которые существуют внутри нее. Поэтому он может вполне достойно возглавить Академию", - заявил парламентарий.

Физик Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук (РАН), набрав около 70% голосов по итогам второго тура голосования. Сергеев - специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. С 2015 года возглавляет Институт прикладной физики РАН.