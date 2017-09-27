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СМИ: в Норвегии обнаружено предположительно самое древнее наскальное изображение лодки

Наука
27 сентября, 10:46 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 27, сентября. /ТАСС

Специалисты оценивают возраст петроглифов в 10-11 тыс. лет

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Петроглифы в Норвегии, 2003 год

Петроглифы в Норвегии, 2003 год

© DeAgostini/Getty Images

ОСЛО, 27 сентября. /ТАСС/. Наскальное изображение лодки, возраст которого специалисты оценивают в 10-11 тыс. лет, обнаружено на севере Норвегии. Как сообщила в среду Норвежская государственная телерадиокомпания NRK, специалисты считают находку сенсационной и утверждают, что это может быть самый древний из известных науке петроглифов, изображающих суда.

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На четырехметровый рисунок, выцарапанный на скале острым камнем, этим летом наткнулся геолог Ингвар Линдаль, гулявший в окрестностях залива Эфьорд в коммуне Балланген (губерния Нурланн). Ранее Линдаль был сотрудником Геологической службы Норвегии, но теперь находится на пенсии.

"Это исключительно крупная находка, которую по праву можно называть мировой сенсацией", - заявил NRK сотрудник Университета Тромсё археолог Ян Магне Йерде. Йерде - специалист по наскальной живописи севера Европы. Вместе с коллегами из других скандинавских стран и России он участвовал в экспедициях, участники которых обнаружили и описали свыше 500 петроглифов на Кольском полуострове.

Находка был сделана на высоте 70 метров над уровнем моря. По изменению этого показателя за последние несколько тысяч лет рисунок и удалось датировать. Это далеко не первый петроглиф, найденный поблизости от хутора Валле на берегу Эфьорда. Неподалеку можно увидеть наскальные изображения тюленя и медведя, которые были описаны еще в 1932 году.

По словам Йерде, удивительно, что петроглиф обнаружили только сейчас. Причиной, по всей видимости, является то, что линии хорошо различимы только тогда, когда солнечный свет падает на скалу под определенным углом. Не исключено, что в этих местах могут быть сделаны новые интересные находки.

Как рассказывает археолог, рисунок очень хорошо сохранился, учитывая его возраст. На нем четко обозначен нос лодки, киль и борта. По мнению Йерде, неизвестный древний автор, хотел изобразить на камне лодку из шкур. Такими до недавнего времени пользовались гренландские эскимосы, также рисовавшие их силуэты на скалах.

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