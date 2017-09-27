Разработка самарских ученых ускорит выздоровление пациентов после операций на глаза

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САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Ученые Самарского национального исследовательского университета совместно со специалистами НИИ глазных болезней Самарской областной офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского разработали новую технологию профилактики послеоперационных осложнений в офтальмологии. Об этом в среду сообщила пресс-служба Самарского университета.
"Ученые разработали новую лекарственную композицию и новый метод нанесения противовоспалительного препарата на прооперированный глаз. Эта разработка позволит уменьшить количество послеоперационных осложнений и ускорит выздоровление больных после операции на глазах", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, оперативное вмешательство сегодня является одним из самых распространенных методов восстановления зрения. Ежегодно в мире производится около 650 тыс. операций на глазах, из них в России - более 30 тыс. При этом послеоперационный период включает обработку прооперированного глаза определенными препаратами.
По словам разработчиков, проблема состоит в том, что существующие сегодня технологии не позволяют абсолютно точно рассчитать индивидуальную дозу лекарственного раствора, и нанести ее в строго определенном месте, не затрагивая окружающие ткани. Поэтому сейчас послеоперационная обработка зачастую производится "с запасом", что может привести к передозировке препарата, возникновению послеоперационных осложнений и увеличению реабилитационного периода.
Самарские ученые предложили использовать в качестве носителя лекарства микрокристаллическую целлюлозу.
"Использование этого вещества позволит добиться… дозированного и локального поступления лекарства в область глаза, что позволяет избежать токсического воздействия препарата на соседние здоровые ткани и организм в целом", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщается, самарская разработка по эффективности и безопасности не уступает мировым аналогам, но при этом значительно доступнее пациентам. Стоимость одной упаковки импортного лекарства для постоперационного лечения глаз в России составляет в среднем более $350. Отечественный препарат с использованием микроцеллюлозы будет стоить в 6-7 раз дешевле.
Сейчас в Самарской областной офтальмологической больнице проводятся клинические испытания разработки.