Ученые ожидают от нового президента РАН реформ в академии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Реформы в Российской академии наук (РАН) и дальнейшее развитие отечественной научной мысли должны стать приоритетами в работе Александра Сергеева, который накануне был избран президентом РАН. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС сказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

"Мы ожидаем от него каких-то интересных дел, связанных с реформами академии, и ждем с нетерпением, как это будет", - сказал он.

По словам ученого, успех нового руководителя РАН будет зависеть от его помощников, а также от выстраивания отношений с органами власти и профильными ведомствами. "Многое будет зависеть от того, какую команду он сформирует. И конечно, главный вопрос - это взаимоотношения нового президента с руководством страны и его активное участие в поиске совместных решений и компромиссов относительно того, что ждет академию", - отметил Чубарьян.

Он напомнил, что Сергеев получил большинство голосов, что делает его абсолютно легитимным президентом Академии наук. "Позитивен тот факт, что он получил большинство, это значит, что он имеет доверие, или, как говорят, легитимность, со стороны научного сообщества", - добавил Чубарьян.

Работа по программе

Ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов подчеркнул, что одним из пунктов программы нового главы РАН было заявлено восстановление академии в качестве ведущего научного центра страны.

"Он будет реализовывать программу, с которой мы все ознакомились, и которая получила одобрение большинства членов Академии наук. Она очень конструктивная и нацелена на то, чтобы академия восстановила свою роль ведущей научной организации, интеллектуального центра, объединяющего лучшие научные умы, и, конечно, служила обществу", - сказал он ТАСС.

По словам Торкунова, тот факт, что РАН возглавляет представитель технического, а не гуманитарного направления науки, является скорее позитивным. "Может, со мной не согласятся мои коллеги-гуманитарии, то, что академию возглавляет представитель естественно-научного направления, это правильно, поскольку многие из "физиков" являются одновременно и "лириками", а вот "лирику" быть одновременно математиком, физиком или биологом непросто", - пошутил ректор.

Начальник российской науки

Физик Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук (РАН), набрав около 70% голосов по итогам второго тура голосования. Сергеев - специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. С 2015 года возглавляет Институт прикладной физики РАН.