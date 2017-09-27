Путин примет избранного президента РАН Сергеева

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с избранным президентом Российской Академии наук Александром Сергеевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как мы ожидаем, президент примет избранного президента РАН Сергеева, состоится их встреча и беседа", - сказал представитель Кремля.

Во вторник, на общем собрании РАН, руководителем Академии был избран академик Сергеев. 62-летний физик является директором Института прикладной физики РАН, он вступит в должность президента РАН после утверждения главой государства.