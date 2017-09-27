Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шесть новых сортов какао-бобов получены после 11 лет селекционной работы

Наука
27 сентября, 13:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Какао-деревья практически полностью устойчивы к грибку Moniliophthora roreri и дают больший урожай

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/STEPHANIE LECOCQ

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Необычную новинку - шоколадный батончик, приготовленный из шести новых сортов какао-бобов, предложила покупателям американская компания Dandelion. Эти новые сорта получены в результате многолетней селекционной работы в рамках "Генетической программы по улучшению какао" (Cacao Genetic Improvement Program). Как сообщила во вторник газета The New York Times, эту программу возглавил специалист по генетике растений Уилверт Филипс-Мора, куратор уникальной плантации в Коста-Рике, где растут шоколадные деревья 1235 разновидностей.

"Большинство из ныне существующих сортов какао получают всего от нескольких разновидностей какао-деревьев, отобранных еще в 1940-х годах", - отметил он в интервью газете. Проблема в том, что в конце 1970-х годов фермы по выращиванию какао на побережье Коста-Рики практически полностью исчезли из-за того, что какао-деревья поразил грибок Moniliophthora roreri. В результате к 1983 году экспорт какао-бобов из Коста-Рики сократился на 96%. Именно тогда Уилверт Филпис-Мора начал работы по созданию генетически устойчивых сортов какао. Первые такие гибриды, обеспечивающие урожайность в три раза выше обычных сортов, были созданы в 2006 году, а 11 лет спустя самым удачным из них был признан гибрид Catie-R6, практически полностью устойчивый к грибку Moniliophthora roreri.

"Мы видим свою задачу не только в том, чтобы сохранить какао-деревья, - отметил Уилверт Филипс-Мора. - Мы хотим сохранить фермерские хозяйства, которые занимаются их выращиванием". По его мнению, этот бизнес станет более прибыльным при разведении полученных им гибридов, поскольку при селекционной работе особое внимание уделялось тем гибридам, которые давали какао-бобы лучшего вкуса.

Сейчас, как отметила газета The New York Times, изготовители шоколадной продукции начали использовать сорта, выращенные генетиком из США, и одним из первых таких продуктов стал шоколадный батончик, изготовленный в Сан-Франциско, которому какао-бобы шести разновидностей, помимо ярко выраженного вкуса шоколада, добавили приятный вкус карамели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
3
В музее на Урале впервые представят редкие кристаллы рубина, найденные в Арктике
16
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
5
Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении Fаrш
6
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама