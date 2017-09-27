Шесть новых сортов какао-бобов получены после 11 лет селекционной работы

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Необычную новинку - шоколадный батончик, приготовленный из шести новых сортов какао-бобов, предложила покупателям американская компания Dandelion. Эти новые сорта получены в результате многолетней селекционной работы в рамках "Генетической программы по улучшению какао" (Cacao Genetic Improvement Program). Как сообщила во вторник газета The New York Times, эту программу возглавил специалист по генетике растений Уилверт Филипс-Мора, куратор уникальной плантации в Коста-Рике, где растут шоколадные деревья 1235 разновидностей.

"Большинство из ныне существующих сортов какао получают всего от нескольких разновидностей какао-деревьев, отобранных еще в 1940-х годах", - отметил он в интервью газете. Проблема в том, что в конце 1970-х годов фермы по выращиванию какао на побережье Коста-Рики практически полностью исчезли из-за того, что какао-деревья поразил грибок Moniliophthora roreri. В результате к 1983 году экспорт какао-бобов из Коста-Рики сократился на 96%. Именно тогда Уилверт Филпис-Мора начал работы по созданию генетически устойчивых сортов какао. Первые такие гибриды, обеспечивающие урожайность в три раза выше обычных сортов, были созданы в 2006 году, а 11 лет спустя самым удачным из них был признан гибрид Catie-R6, практически полностью устойчивый к грибку Moniliophthora roreri.

"Мы видим свою задачу не только в том, чтобы сохранить какао-деревья, - отметил Уилверт Филипс-Мора. - Мы хотим сохранить фермерские хозяйства, которые занимаются их выращиванием". По его мнению, этот бизнес станет более прибыльным при разведении полученных им гибридов, поскольку при селекционной работе особое внимание уделялось тем гибридам, которые давали какао-бобы лучшего вкуса.

Сейчас, как отметила газета The New York Times, изготовители шоколадной продукции начали использовать сорта, выращенные генетиком из США, и одним из первых таких продуктов стал шоколадный батончик, изготовленный в Сан-Франциско, которому какао-бобы шести разновидностей, помимо ярко выраженного вкуса шоколада, добавили приятный вкус карамели.