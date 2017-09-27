Чайки-бургомистры с Земли Франца-Иосифа зимуют к западу от Шпицбергена

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Ученые выяснили, что бургомистры (большие полярные чайки) с архипелага Земля Франца-Иосифа зимуют в районе между Гренландией и Шпицбергеном. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по научной работе нацпарка "Русская Арктика" Мария Гаврило, которая возглавляет группу по инвентаризации биологического разнообразия и исследований по международной программе МОРТРЭК (международный проект по изучению миграций и зимовки морских птиц).

"Известно, что [бургомистры] птицы холодолюбивые, хотя летают в Атлантику, в достаточно умеренные широты. Наши птички, по которым удалось расшифровать информацию с логгеров (закрепляемые на птицах датчики-геолокаторы, позволяющие получать ежедневные данные об их местонахождении - прим. ТАСС) все держались зимой в северо- восточном углу Атлантики между Гренландией и Шпицбергеном: Гренландское море и уже океан. Держались в зоне ледовой кромки", - сказала исследователь.

В течение полевого сезона на Земле Франца-Иосифа группе специалистов парка в рамках исследований по программе МОРТРЭК удалось поймать 25 бургомистров. "11 поделились с нами логгерами: девять - прошлого года и два - 2015 года", - сказала она. По словам специалиста, это рекорд - обычно за сезон удается поймать для кольцевания и установки логгеров 10-12 бургомистров.

По записанным данным удалось установить, что часть зимы птицы проводили за полярным кругом, где в это время была полярная ночь, добавила она. Ученым предстоит выяснить, в какое время чайки покидают Землю Франца-Иосифа, поскольку период гнездования у них заканчивается в середине августа, но сразу они с архипелага не улетают, а могут находиться на островах до начала октября.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.