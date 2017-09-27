Российские ученые создали прибор, определяющий онкологию по капле крови за несколько минут

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САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Ученые Самарского государственного медуниверситета разработали портативный анализатор крови, позволяющий за несколько минут проверить поставленный предварительный диагноз, в том числе онкологический.
Об этом сообщила пресс-служба Института инновационного развития Самарского государственного медуниверситета (СамГМУ).
"Обычно подобные анализы проводятся только в специализированных лабораториях и занимают несколько часов. Созданный в СамГМУ анализатор белковых фракций крови позволяет получить результаты за 5 минут, при этом не нужно обладать специальными навыками, поэтому использоваться он может в кабинете врача любой специальности, если нужно быстро подтвердить предварительный диагноз", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщается, в подобном приборе нуждаются небольшие больницы на Крайнем Севере, на нефтепромыслах, где нет возможности размещения диагностической лаборатории. Анализатор состоит из считывающего устройства и картриджей, на которые наносится биологическая жидкость.
Уникальность метода в том, что исследование не требует дорогостоящих реагентов и прочих расходных материалов. Это позволит примерно в 2,5 раза снизить стоимость анализов.
"Если по клиническим проявлениям у врача есть подозрение на то или иное заболевание, анализатор может его подтвердить или опровергнуть. По количественному содержанию фракций глобулинов и альбуминов можно верифицировать множественную миелому, различные типы лейкозов, нефротический синдром и другие заболевания. Точность диагностики - 98%", - сказал руководитель научно-образовательного центра "Медицинские диагностические системы" СамГМУ Андрей Соколов.
Сейчас опытный образец анализатора проходит лабораторные испытания.