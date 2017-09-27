Васильева в ближайшее время встретится с президентом РАН

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева в ближайшее время планирует встретиться с избранным главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.
"Я очень довольна [выборами]. Александр Сергеев - достойный человек, известный ученый. В ближайшее время состоится наша встреча", - сказала Васильева в среду журналистам.
Она также напомнила, что 20 сентября Минобрнауки заключило с РАН соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ведомства будут заниматься интерграцией науки и образования. Документ подписали министр Ольга Васильева и и. о. главы РАН Валерий Козлов. Министерство в рамках соглашения будет привлекать РАН к разработке и обсуждению законопроектов и иных нормативных актов в сфере науки, научно-технической и образовательной деятельности. Кроме того, РАН будет участвовать в экспертизе научно-образовательных и научных программ и проектов.