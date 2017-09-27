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Матвиенко: новому президенту РАН предстоит вернуть доверие к академии

Наука
27 сентября, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Спикер Совфеда отметила, что избранный президент академии Александр Сергеев - опытный и известный в науке человек

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Новому избранному президенту Российской академии наук (РАН) Александру Сергееву предстоит очень серьезная работа по возвращению доверия к академии. Такое мнение высказала в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что Сергеев опытный, известный в науке человек "со своей позицией, со своим мнением". "Сейчас важно объединить академию, создать командную работу, возвратить статус, имидж академии, доверие к ней. Предстоит очень серьезная работа", - отметила спикер.

Она подчеркнула, что выборы президента РАН были абсолютно демократичными. "Никакого давления, никто не пытался что-то лоббировать. Более того, президент просто запретил кому-либо вмешиваться в выборы, должны были решать сами академики. Выборы были конкурентными, и академики выбрали главу, это их выбор", - сказала председатель Совфеда.

По ее словам, была выбрана не просто личность, а программа, с которой кандидат шел на эти выборы. "Значит, эта программа наиболее приемлема для академиков, она их устраивает, и они готовы ее реализовывать", - сказала Матвиенко, пожелав Сергееву успехов и хороших результатов.

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