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Золотую маску Тутанхамона перевезут в новый Национальный музей перед самым открытием

Наука
27 сентября, 17:18 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Ранее предполагалось, что все артефакты, связанные с гробницей фараона, будут доставлены в новые музейные залы за три месяца до начала их работы

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КАИР, 27 сентября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Золотая погребальная маска древнеегипетского фараона-юноши Тутанхамона (правил в 1332-1323 годах до н. э.) будет перевезена из Каирского Национального музея в новый Большой Национальный музей, который располагается близ пирамид Гизы, буквально перед самым открытием. Об этом сообщил египетский министр по делам древностей Халед аль-Анани.

Он отметил, что главное сокровище всей коллекции из захоронения Тутанхамона, обнаруженного при раскопках в Долине царей в 1922 году, должно быть доставлено не раньше, чем за месяц до того, как первые посетители появятся в экспозиционных залах нового музея. Как указал министр, золотая маска как можно дольше должна оставаться на прежнем месте, в музее на площади Тахрир в центе Каира, чтобы "максимальное число людей могло до последнего момента перед переездом маски на новое место использовать возможность своими глазами увидеть этот шедевр древнеегипетского искусства".

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Как пояснил главный куратор нового Большого национального музея в Гизе Тарек Тауфик, ранее предполагалось, что все артефакты, связанные с гробницей Тутанхамона, в том числе его золотая маска, будут доставлены в новые залы еще за три месяца до начала его работы. Он уточнил, что в музее у египетских пирамид будет демонстрироваться порядка 4,2 тыс. экспонатов из коллекции "золотого фараона" Древнего Египта.

Тауфик также информировал, что до сегодняшнего дня в Большой музей уже перевезено в общей сложности 42 тыс. уникальных экспонатов. 35 тыс. из них, добавил он, уже после транспортировки прошли необходимые реставрационные работы и полностью готовы встретить первых посетителей. Всего же в залы нового музея египетское министерство по делам древностей намерено доставить около 50 тыс. предметов, отражающих историю государства фараонов на различных его этапах.

До настоящего времени в новый музей уже было перевезено несколько партий экспонатов. В ноябре прошлого года, например, на плато Гиза встретили бюст фараона Эхнатона, а также статуи древнеегипетских царей Аменхотепа и Тахатамуша. Тогда же в Большой национальный музей перевезли еще более 800 артефактов, связанных с периодами Древнего и Среднего (2065-1785 годы до н. э.) царств.

В конце мая в новый музей доставили несколько ритуальных кроватей и пять боевых колесниц, которые использовались в египетских войсках в период правления Тутанхамона, а также мраморные барельефы, относящиеся ко времени царствования фараона Снофру. Он является основателем IV династии Древнего царства, которая в историографии известна как "династия строителей пирамид".

Большой национальный музей, как уже объявлено официально, должен открыться для посетителей в апреле 2018 года. На первоначальном этапе будет задействована только часть экспозиции, которая при ее окончательном оформлении по своему разнообразию и уникальности должна превзойти все имеющиеся в мире собрания предметов быта и искусства Древнего Египта.

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