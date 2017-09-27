Золотую маску Тутанхамона перевезут в новый Национальный музей перед самым открытием

КАИР, 27 сентября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Золотая погребальная маска древнеегипетского фараона-юноши Тутанхамона (правил в 1332-1323 годах до н. э.) будет перевезена из Каирского Национального музея в новый Большой Национальный музей, который располагается близ пирамид Гизы, буквально перед самым открытием. Об этом сообщил египетский министр по делам древностей Халед аль-Анани.

Он отметил, что главное сокровище всей коллекции из захоронения Тутанхамона, обнаруженного при раскопках в Долине царей в 1922 году, должно быть доставлено не раньше, чем за месяц до того, как первые посетители появятся в экспозиционных залах нового музея. Как указал министр, золотая маска как можно дольше должна оставаться на прежнем месте, в музее на площади Тахрир в центе Каира, чтобы "максимальное число людей могло до последнего момента перед переездом маски на новое место использовать возможность своими глазами увидеть этот шедевр древнеегипетского искусства".

Как пояснил главный куратор нового Большого национального музея в Гизе Тарек Тауфик, ранее предполагалось, что все артефакты, связанные с гробницей Тутанхамона, в том числе его золотая маска, будут доставлены в новые залы еще за три месяца до начала его работы. Он уточнил, что в музее у египетских пирамид будет демонстрироваться порядка 4,2 тыс. экспонатов из коллекции "золотого фараона" Древнего Египта.

Тауфик также информировал, что до сегодняшнего дня в Большой музей уже перевезено в общей сложности 42 тыс. уникальных экспонатов. 35 тыс. из них, добавил он, уже после транспортировки прошли необходимые реставрационные работы и полностью готовы встретить первых посетителей. Всего же в залы нового музея египетское министерство по делам древностей намерено доставить около 50 тыс. предметов, отражающих историю государства фараонов на различных его этапах.

До настоящего времени в новый музей уже было перевезено несколько партий экспонатов. В ноябре прошлого года, например, на плато Гиза встретили бюст фараона Эхнатона, а также статуи древнеегипетских царей Аменхотепа и Тахатамуша. Тогда же в Большой национальный музей перевезли еще более 800 артефактов, связанных с периодами Древнего и Среднего (2065-1785 годы до н. э.) царств.

В конце мая в новый музей доставили несколько ритуальных кроватей и пять боевых колесниц, которые использовались в египетских войсках в период правления Тутанхамона, а также мраморные барельефы, относящиеся ко времени царствования фараона Снофру. Он является основателем IV династии Древнего царства, которая в историографии известна как "династия строителей пирамид".

Большой национальный музей, как уже объявлено официально, должен открыться для посетителей в апреле 2018 года. На первоначальном этапе будет задействована только часть экспозиции, которая при ее окончательном оформлении по своему разнообразию и уникальности должна превзойти все имеющиеся в мире собрания предметов быта и искусства Древнего Египта.