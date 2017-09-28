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Академия наук в четверг выберет новый Президиум

Наука
28 сентября, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Свои предложения по составу Президиума представит новый глава РАН, физик Александр Сергеев

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) в четверг выберет новый состав Президиума, сообщили ТАСС в пресс-службе академии.

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Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева

Общее собрание РАН открылось в понедельник. Во вторник члены академии избрали нового президента РАН, им стал 62-летний физик Александр Сергеев, набравший около 70% голосов во втором туре голосования.

В четверг Сергеев представит общему собранию свои предложения по составу Президиума РАН. Ранее в эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что предложит обновленный состав Президиума. В частности, одним из вице-президентов может стать проректор МГУ Алексей Хохлов, поддержавший кандидатуру нового президента Академии. Сам Хохлов в беседе с ТАСС сказал, что примет это предложение.

В своей программе избранный президент РАН настаивал на обновлении состава Президиума и включении в него более молодых академиков и членов-корреспондентов, в том числе тех, для кого работа в Президиуме должна стать основной. Кроме этого, Сергеев предлагал создать совет старейшин, в который войдут члены РАН старше 80 лет. Они будут участвовать в работе Президиума с правом совещательного голоса.

Свои квоты в составе Президиума имеют 13 тематических и три региональных отделения РАН. Кандидатов на эти посты отделения определили на заседаниях в среду. Общее собрание также утвердит новых руководителей самих отделений, одним из них станет экс-президент РАН Владимир Фортов, который возглавит отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

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Персоны
Хохлов, Алексей Ремович Фортов, Владимир Евгеньевич Сергеев, Александр Михайлович
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