Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председателем ДВО РАН вновь избран академик Валентин Сергиенко

Наука
28 сентября, 10:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 28, сентября. /ТАСС

Теперь его кандидатуру должен утвердить президиум РАН

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Академик Валентин Сергиенко вновь избран председателем Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН), сообщила в четверг пресс-служба президиума отделения.

Смотрите также
Президент РАН Александр Сергеев

Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева

"Валентин Сергиенко избран общим собранием Дальневосточного отделения РАН, проходившем в Москве 27 сентября 2017 г. Теперь его кандидатуру должен утвердить президиум РАН", - уточняется в сообщении.

Валентин Сергиенко родился в 1944 году в селе Ново-Сысоевка в Приморье. Доктор химических наук, профессор, специализируется в области теоретической химии, спектрохимии. С 1970 года работает в Институте химии Дальневосточного научного центра (ДВО РАН), в 2001 году избран председателем президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук и президиума Приморского научного центра. Главный редактор журнала "Вестник ДВО РАН", автор свыше 360 научных публикаций, в том числе 10 монографий, обладатель более 30 авторских свидетельств и патентов.

Смотрите также

Путин утвердил Сергеева на посту президента РАН

Матвиенко: новому президенту РАН предстоит вернуть доверие к академии

Ученые ожидают от нового президента РАН реформ в академии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
2
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
3
СК задержал генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"
4
Источник: владельца "ВИМ-Авиа" вызвали на допрос по делу о мошенничестве
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Автоматика отключила от сети второй энергоблок Южно-Украинской АЭС
7
Суд в Москве арестовал заочно информатора WADA Родченкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама