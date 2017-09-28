Академик Валерий Чарушин переизбран председателем Уральского отделения РАН

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Директор Института органического синтеза имени И. Я. Постовского академик Валерий Чарушин вновь избран председателем Уральского отделения (УрО) РАН. Об этом в четверг сообщили в официальном издании отделения "Наука Урала".
"В Москве прошли выборы руководства УрО РАН. Его председателем подавляющим большинством голосов переизбран действующий лидер - академик Валерий Чарушин, возглавляющий отделение уже девять лет. Кроме того, на треть обновлен состав регионального президиума, избраны заместители председателя, председатели объединенных ученых советов по направлениям наук", - говорится в сообщении.
В должности Чарушин будет утвержден общим собранием РАН 28 сентября.
Валерий Чарушин - специалист в области органической химии. Он является лауреатом Государственной премии РФ за крупный вклад в развитие органического синтеза, разработку инновационных технологий производства лекарственных средств и материалов, в том числе специального назначения. Кроме того, Чарушин - лауреат российской премии Галена в 2016 году в категории "Лучшее исследование в России".
В 2016 году отделение осуществляло научно-методическое руководство 57 научными организациями ФАНО России в 10 субъектах РФ. Сегодня в составе отделения работают 112 членов академии - 41 академик и 71 член-корреспондент РАН.
Общее собрание РАН открылось в понедельник. Во вторник члены академии избрали нового президента РАН, им стал 62-летний физик Александр Сергеев, набравший около 70% голосов во втором туре голосования.