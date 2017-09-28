Корейский ученый рассказал, что мешает клонированию человека

На сегодняшний день клонирование — это не фантазия авторов фильма "Шестой день" с Арнольдом Шварценеггером. Это полноценная индустрия, которая меняет нашу жизнь. Корреспондент ТАСС Станислав Варивода побывал в корейской компании Sooam Biotech Research Foundation, где ученые выращивают мамонта из пробирки, заменяют ДНК с помощью силы джедая и возвращают из мертвых любимых питомцев.

От стволовых клеток к клонированию

У входа в отделанное серой плиткой неприметное здание в пригороде Сеула меня встречает профессор Хван У Сок. Раньше его имя гремело не только на всю Корею, но и на весь мир, но сейчас он редко общается с прессой.

"Журналисты у нас — редкие гости. На днях интервью со мной запросила CNN, но я им отказал. А вот для главного российского агентства я решил сделать исключение, потому что люблю вашу страну и часто там бываю", — говорит он, сопровождая меня в свою лабораторию.

Развернуть Профессор Хван У Сок © Станислав Варивода/ТАСС Профессор Хван У Сок © Станислав Варивода/ТАСС

Мы с профессором познакомились еще летом, когда он со своей командой передал в дар российскому охотничьему клубу двух клонированных щенков якутской лайки. Хван У Сок — один из немногих ученых в мире, который на практике занимается клонированием животных.

"Моя компания называется Sooam Biotech Research Foundation. Я основал ее в 2006 году после скандала вокруг исследований стволовых клеток в Сеульском национальном университете (СНУ). В итоге двадцать моих коллег покинули СНУ и присоединились к моей команде для того, чтобы продолжить исследования, которые мы больше не могли вести в университете", — рассказывает профессор.

Мы сконцентрировались на работе в области клонирования и молекулярной биологии, и эта деятельность приносит чрезвычайно многообещающие результаты

Скандал, о котором говорит Хван, связан с его исследованиям в области стволовых клеток, результаты которых публиковались в самых авторитетных научных журналах. Ученый уверял, что ему первым в мире удалось создать эмбриональные стволовые клетки человека путем клонирования. Однако впоследствии выяснилось, что результаты сенсационных работ "пионера клонирования" были фальсифицированы. Хван был уволен из университета и впоследствии даже получил двухлетний условный срок.

"После скандала исследования в области человеческих стволовых клеток были свернуты из-за внесенных в южнокорейское законодательство изменений, — вздыхает ученый. — Различные ограничения вносились в закон еще дважды, и в итоге регулирование этого рода деятельности стало более жестким, чем в других странах. Нам стало практически невозможно получить лицензию на исследования в области человеческих стволовых клеток. Поэтому мы сконцентрировались на работе в области клонирования и молекулярной биологии, и эта деятельность приносит чрезвычайно многообещающие результаты".

Видно, что эта тема до сих пор волнует Хван У Сока. Он продолжает:

— В прошлом я занимался в основном исследованиями в области стволовых клеток. Однако из-за моей небрежности и чрезмерного внимания к деталям разразился скандал. Я до сих пор с болью вспоминаю этот эпизод. Даже несмотря на то, что я не намеренно ввел в заблуждение членов своей команды, я не справился со своими обязанностями как лидера, обязанного контролировать весь процесс. Это была моя ошибка. В результате правительство до сих пор не позволяет мне продолжить исследования в сфере человеческих стволовых клеток.

Несмотря на пережитый скандал, я хотел бы продолжить свою работу, пусть даже она и была основана на ошибке. Если Корея или другая страна предоставит мне такую возможность, я с энтузиазмом вложу всю свою энергию и опыт в исследования стволовых клеток на благо всего человечества.

Клон — лучший друг человека

На втором этаже мы останавливаемся у огромного стенда, пестрящего разноформатными фотографиями собак с улыбающимися хозяевами.

К настоящему моменту мы клонировали более тысячи собак

— Это все наши клиенты, — рассказывает ученый. — К настоящему моменту мы клонировали более тысячи собак, и некоторых из них вы можете увидеть тут. Вглядываюсь в фотокарточки — по внешнему виду невозможно сказать, что это клоны. Хотя, с другой стороны, какие тут могут быть отличия, это же не научно-фантастический фильм, где клона можно опознать по особой маркировке.

— И сколько стоит клонировать собаку? — интересуюсь я. — Вообще, насколько это сложный процесс?.

Профессор улыбается.

Развернуть Собаки, клонированные в лаборатории Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС Собаки, клонированные в лаборатории Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС

— Обычная стоимость клонирования собаки составляет около $100 тыс. Любой заинтересованный человек может связаться с нами по телефону или электронной почте.

Самое главное условие для успешного клонирования — не замораживать тело после смерти, поскольку это безвозвратно повредит клетки. Лучший способ сохранить генетический материал для последующего клонирования — обернуть умершего питомца влажным полотенцем и поместить в холодильник при температуре плюс пять градусов Цельсия.

Кстати, на сегодняшний день мы успешно клонировали более тысячи собак.

— А занимаетесь ли вы клонированием рептилий? — перед моим внутренним взором мелькают картины с ожившими динозаврами из фильма “Парк Юрского периода”.

— Мы работали с многими видами млекопитающих, включая коров, свиней, собак, койотов, кошек и оленей. Пока что мы не приступали к исследованиям в области клонирования рептилий, но я думаю, что такие исследования идут в других лабораториях в зарубежных странах, — говорит профессор Хван.

Ученый проводит меня в большой зал, где в отдельных боксах спят, бегают и играют друг с другом щенки. В одном из загончиков сидит сотрудница лаборатории, которая кормит совсем маленького песика молоком из бутылочки с соской.

Развернуть Сотрудница лаборатории Sooam Biotech Research Foundation с клонированным щенком © Станислав Варивода/ТАСС Сотрудница лаборатории Sooam Biotech Research Foundation с клонированным щенком © Станислав Варивода/ТАСС

— Тут подрастают наши клоны, ждут когда их заберут хозяева. Вот эти двое скоро поедут в одну из ближневосточных стран, будут жить при королевском дворе, — Хван У Сок кивает на пару щенков месяцев двух от роду и показывает мне фотографию “оригиналов”, с которых они были скопированы.

Фотокарточка наводит меня на новый вопрос:

— Похоже, что клоны выглядят точно так же, как “оригиналы”. А как обстоит дело с характером и поведением? Они также идентичны?

Ученый приглашает меня присесть за стол и просит ассистента принести кофе.

— В том, что касается внешности, клоны очень похожи на “оригинальных” собак. Однако они не всегда совпадают с ними на сто процентов. Могут быть небольшие различия в пигментации кожи и окрасе, причем они могут изменяться по мере того, как щенок подрастает. К счастью, наши клиенты об этом знают и не ожидают, что получат точную копию своего питомца.

Мы видели, как у клонов мгновенно формируется привязанность к клиенту сразу после первых мгновений встречи

Что касается характера и поведения, исходя из той информации, которую мы получаем от наших клиентов, их привычки и черты характера очень похожи на “оригинал”. И заказчиков, и наших сотрудников просто поражают эти схожести. Например, мы видели, как у клонов мгновенно формируется привязанность к клиенту сразу после первых мгновений встречи, даже при том, что до этого они взаимодействовали со множеством других людей.

Эти факты вызывают у нас немалый интерес, и могут стать поводом для отдельного исследования — как клоны наследуют привычки оригинала.

Технически осуществимо, морально — недопустимо

Я подхожу к стеклянной двери загона и пытаюсь привлечь внимание одного из щенков. Он немедленно встает и, дружелюбно помахивая хвостом, начинает облизывать дверцу со своей стороны. Его брат опасливо наблюдает за происходящим из дальнего угла клетки.

Развернуть Клонированные щенки © Станислав Варивода/ТАСС Клонированные щенки © Станислав Варивода/ТАСС

— А сложно ли клонировать человека? — интересуюсь я. — Технически процесс сильно отличается от того, что применяется в отношении собак?

Ученый, судя по всему, настроен по этому поводу скептично.

— Проблема клонирования человека весьма сложна в первую очередь с этической точки зрения, и, наверное, не зря научное сообщество подавляющим большинством приняло решение запретить его по этическим и юридическим причинам. Что касается лично меня, я тоже выступаю против клонирования человека по тем же этическим мотивам.

Действительно, технически успешное клонирование человека осуществимо, точно так же, как и других млекопитающих, копии которых мы успешно получали. Однако, как считаем мы в Sooam, вопрос технической осуществимости здесь не главный. В первую очередь с точки зрения морали клонирование человека не должно осуществляться.

— А как вы считаете, возможно ли, что в будущем клонирование человека будет разрешено? Стали бы вы им заниматься?

Ученый в задумчивости одним пальцем двигает чашку по стеклянной поверхности стола.

— Возможно, когда-нибудь клонирование человека и будет разрешено, но с уверенностью об этом говорить сложно, — рассуждает Хван. — Однако в настоящий момент важно понять, что это не техническая проблема. Это решение, которое должно быть принято консенсусом всего человечества — людей разного вероисповедания и разных культур со всего мира. Это сложный вопрос, вовлекающий разные составляющие — от философской до политической.

Если бы мне необходимо было дать свой ответ, я бы выступил категорически против клонирования человека

Я лишь ученый, и моего опыта недостаточно для того, чтобы ответить на такой глобальный вопрос. Если бы мне необходимо было дать свой ответ, я бы выступил категорически против клонирования человека в том понимании, которое мы вкладываем в этот термин сейчас, вне зависимости от того, какие положительные стороны оно бы могло принести. Я бы просто в этом не стал участвовать.

— Хорошо, если закон запрещает клонировать человека целиком, возможно ли клонировать отдельный орган и использовать его для пересадки? Ведете ли вы исследования в этом направлении?

— Я пока не рассматривал всерьез эти вопросы, поскольку они лежат вне границ моих нынешних исследований. Однако я считаю, что можно было бы создавать человеческие органы при помощи стволовых клеток, высеивая их в специальные формы, — другими словами, создавая саму ткань. Насколько я знаю, эта область науки сейчас развивается быстрыми темпами, но их подход отличается от того, который применял бы я. Мне более интересен подход с использованием биотехнологий клонирования и исследования ДНК, разработки продвинутой стратегии ксенотрансплантации. Этот метод, который подразумевает замену дефектных человеческих органов органами других видов млекопитающих, например, свиней, видится мне более перспективным.

Путь ученого — это цепь бесчисленных провалов, которая в итоге приводит к результату, который другие считали невозможным

Недавно мой американский коллега профессор Джордж Чёрч сообщил, что его команде удалось успешно клонировать поросят без вплетенного в их геном свиного эндогенного ретровируса. Тем самым он решил одну из главных проблем, препятствующих ксенотрансплантации, поскольку вирус вызывал отторжение пересаженных тканей. Мы рассматриваем это как обнадеживающий признак того, что такой этичный подход к получению донорских органов может в будущем стать реальностью.

Мамонт из пробирки

Последний глоток кофе допит и мы переходим в святая святых Sooam — научную лабораторию. Для того чтобы туда попасть, необходимо облачиться в защитный костюм и маску и пройти через шлюз, в котором мощные вентиляторы сдувают с посетителей всю пыль. Пользуюсь удобным случаем, снимаю со своего фотоаппарата объектив и подставляю открытые внутренности камеры под поток воздуха — это идеальные условия для того, чтобы без последствий очистить матрицу от скопившихся на ней микрочастиц грязи. Профессор Хван улыбается и через стеклянную дверь показывает мне оттопыренный вверх большой палец.

Лаборатория представляет собой три относительно небольших помещения, уставленные оборудованием и стеллажами с посудой и реактивами. В одной из комнат поблескивает нержавеющей сталью промышленный холодильник с надписью “Шерстистый мамонт”.

Развернуть Холодильники с телами мамонтов в лаборатории Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС Холодильники с телами мамонтов в лаборатории Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС

Я прошу профессора рассказать о своей работе над клонированием этого вымершего тысячелетия назад гиганта.

Хван У Сок облокачивается одной рукой на лабораторный стол:

— Исследования в этой сфере ведутся уже достаточно длительное время учеными в Японии, Европе и Америке. Это серьезная работа, и я высоко ценю их вклад и усилия. Мы также вовлечены в этот процесс и работаем над возрождением шерстистого мамонта вместе с российскими учеными. Мы не знаем, кому из ученых первому удастся приблизиться к этой кажущейся недостижимой и невероятной цели.

По моему скромному мнению, ученый всегда должен идти к цели, которую остальные считают недостижимой. Путь ученого — это цепь бесчисленных провалов, которая в итоге приводит к результату, который другие считали невозможным. Но бывает и так, что неудачи не ведут к успеху, и в этом случае приходится нести ответственность за последствия. В любом случае это благородный путь, пусть даже сейчас проект возрождения мамонта многие считают нереализуемым. Я считаю, что мы делаем важные шаги, большие и маленькие, постепенно приближаясь к чему-то удивительному и невероятному.

В последние годы мы сотрудничаем с российскими учеными из Северо-Восточного федерального университета и китайскими учеными из Пекинского института геномики. Мы прекрасно работаем вместе и продолжаем безостановочную работу над возрождением шерстистого мамонта. Мы настроены оптимистично и считаем, что наши совместные усилия в один день принесут прекрасные плоды.

Сила джедая

Мы проходим дальше и оказываемся в комнате, где в темноте горит один монитор, подключенный к электронному микроскопу. За ним сидит мужчина в защитном костюме и сосредоточенно смотрит в окуляры прибора.

Развернуть Сотрудник лаборатории Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС Сотрудник лаборатории Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС

— Это наш главный джедай, — говорит профессор. — Как раз сейчас он занимается заменой ДНК в яйцеклетке, это ключевой процесс в клонировании.

Хван У Сок показывает на монитор, на котором видно, как при помощи наноманипулятора, напоминающего крошечную пипетку, вскрывается оболочка яйцеклетки, затем оттуда извлекается ядро, содержащее генетическую информацию, и заменяется новым, донорским.

Про себя отмечаю, что не зря человека за микроскопом прозвали джедаем. Он орудует манипуляторами явно не хуже, чем Люк Скайуокер своим световым мечом в “Звездных войнах”.

Профессор увлекает меня дальше, в операционную.

— Сейчас я покажу, что происходит дальше. Теперь у нас есть оплодотворенная яйцеклетка с генетическим материалом донора, и мы будем подсаживать ее суррогатной матери. Через пару месяцев на свет появятся щенки-клоны.

Хван У Сок надевает хирургический костюм. На двух операционных столах уже подготовлены “клиенты” — собаки крепко спят под анастезией.

— Сейчас мы подсадим яйцеклетку суррогатной матери, — говорит ученый и делает лазерным скальпелем надрез на животе собаки.

Развернуть Работа лаборатории Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС Работа лаборатории Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС

Вопреки моим ожиданиям, весь процесс кажется несложным и занимает максимум пять минут. Он заключается в том, что в полость матки при помощи особой спринцовки вводятся подготовленные ранее яйцеклетки, после чего пациента зашивают.

Профессор переходит к соседнему столу.

— А теперь мы увидим заключительный этап действа. Эта самка уже выносила клонов и сейчас мы поможем им появиться на свет при помощи кесарева сечения.

За пару часов мы с вами увидели весь процесс клонирования от начала до конца. Несложно, правда?

Взмах скальпелем, надрез. Под ярким светом лампы показывается белый пузырь плаценты, в котором просвечиваются два темных силуэта. Еще надрез, и Хван У Сок передает ассистенту мокрый дрожащий комочек, а затем второй. Новорожденных быстро вытирают полотенцем и отправляют в инкубатор, где каждому предлагают по пипетке с молоком. Щенки жадно присасываются к еде, а тем временем сотрудник лаборатории сушит их обычным феном для волос.

Развернуть Клонированный щенок в лаборатории Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС Клонированный щенок в лаборатории Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС

— Все, через пару часов они уже будут со своей матерью, — облегченно вздыхает профессор. — А еще через пару месяцев мы передадим их хозяевам. Вот собственно за пару часов мы с вами увидели весь процесс клонирования от начала до конца. Несложно, правда?

"Вы будете первым, кто об этом узнает"

В заключение ученый проводит меня в зал, где на стеллажах выставлены пестрые бутылочки и флаконы.

— Наша компания получила в Канаде и США патент на технологию NT-1 и зарегистрировала ее в ЕС и Новой Зеландии. На ее основе мы создали уникальную линию косметики DraCell, содержащую эмбриональные стволовые клетки, которые замедляют процесс старения кожи. Мы уже продаем ее в ОАЭ и США, а вскоре планируем начать поставки и в страны СНГ. Я рассматриваю создание этой косметической линии в качестве своего вклада в благосостояние человечества.

По словам Хван У Сока, прибыль от продажи разработанных им кремов, эссенций и бальзамов, вкупе с поступлениями от коммерческого клонирования помогает компании финансировать дальнейшие исследования. Помогает и правительство провинции Кёнгидо, где находится штаб-квартира Sooam.

Развернуть Здание компании Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС Здание компании Sooam Biotech Research Foundation © Станислав Варивода/ТАСС

Мы прощаемся. Пожимая мне руку, Хван У Сок приглашает меня еще раз посетить его компанию.

— У нас намечается несколько интересных мероприятий, например, мы клонируем самую маленькую собачку в мире, внесенную в книгу рекордов Гиннеса. Ну а если удастся клонировать мамонта, вы будете первым, кто об этом узнает.

Станислав Варивода