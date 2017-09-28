Более 150 экспертов обсудят в Тюмени развитие нефтегазового потенциала Западной Сибири

ТАСС, 28 сентября. Более 150 экспертов из России, Ирана и других стран обсудят тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири на научной конференции, которая в четверг открылась в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сегодня в университете открывается международная академическая конференция, которая организована Тюменским отделением Российской академии естественных наук (РАЕН) и Институтом геологии и нефтегазодобычи ТИУ. Всего в мероприятии примут участие более 150 человек из России, Украины, Ганы, Казахстана и Ирана", - сказала собеседница агентства.

Ожидается, что на пленарном заседании выступят председатель Тюменского отделения РАЕН, профессор, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений ТИУ Сергей Грачев, генеральный директор Западно-Сибирского научно-исследовательского института геологии и геофизики" Василий Морозов, академик РАЕН Халим Музипов и другие эксперты.

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию. Всего в вузе реализуется семь стратегических проектов, в том числе по повышению эффективности освоения Арктической зоны РФ.

Ранее сообщалось, данный проект рассчитан до 2020 года, за это время в Тюмени будет создан центр решения проблем повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ, и разработана комплексная модель освоения труднодоступных арктических территорий. Кроме того, в рамках данного проекта летом была организована международная палеоэкологическая экспедиция с участием специалистов из Мексики, Израиля и Польши по территории Ямало-Ненецкого автономного округа.